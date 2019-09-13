Belediye personellerinden Elbistanspor’a tam destek

Elbistanspor’un daha iyi yerlere gelebilmesi ve hedefe yürüyen bir takım oluşması adına bütün çalışanlar maaşlarından 100 TL bağış yaparak destek olacaklarını belirttiler.

Konu ile alakalı olarak açıklamada bulunan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz; “Çalışanların bu tutumu çok değerli çok anlamlı. Beni fazlasıyla mutlu ettiler, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Elbistanspor bu şehrin takımı, bu şehrin simgesi, bu şehrin marka değeridir. Bu yüzden sahip çıkılması desteklenmesi gerekiyor. Biz de elimizden geldiğince yardım etmeye, yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz, aynı şekilde şehrimizdeki diğer kamu kurumlarının da takımına sahip çıkmasını, destek olması bekliyoruz. Bu manada belediye personellerine şehrin takımına sahip çıktıkları ve kampanya sürecine katkıda bulundukları için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.