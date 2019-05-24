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Belediye, OSB’deki hisse oranını yüzde 45’e çıkardı

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) yüzde 70’lik hissesinin 25’ini, Elbistan Belediyesine devretti. Söz konusu devirle Elbistan Belediyesi’nin hisse oranı yüzde 45’e çıktı.

Belediye, OSB’deki hisse oranını yüzde 45’e çıkardı

 

Daha önce yüzde 70 Elbistan Ticaret Odasında, yüzde 20 Elbistan Belediyesinde ve yüzde 10 Elbistan Kaymakamlığı uhdesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) hisse payları yeniden düzenlendi. Yapılan son değişiklikler hakkında Elbistan Belediyesinden yapılan açıklamada, “Elbistan’ın ticaret ve sanayi alanda önemle bir yere sahip olan Elbistan Organize Sanayi Bölgemiz 112 hektarlık bir alan ile Nurhak yolu üzerinde bulunmaktadır. Bu 112 hektarlık alanın 1 etap kısmı olan 62 hektarlık alanda birçok çalışma devam etmektedir. Ayrıca Elbistan Organize Sanayi Bölgemiz yatırımcılar açısında da önem arz etmektedir.

İlçemiz OSB’ye ve bölgemize yatırım yapmak isteyen yatırımcılar 6. Bölge Teşviki’nden yararlanacaktır. Vergi, SGK ve diğer bazı giderler devlet tarafından karşılanacak. Elbistan OSB’nin en büyük avantajları ise bunlar olacak.  Bu anlamda Elbistan OSB hisselerinde yapılan değişikler sonrası Belediyemizin hisse oranı yüzde 45, Elbistan Ticaret Odasının hisse oranı yüzde 45 ve Elbistan Kaymakamlığının hisse oranı ise yüzde 10 olarak belirlendi” ifadelerine yer verildi

 

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