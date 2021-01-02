Belediye memurlarına ortalama yüzde 70 sosyal denge zammı

Elbistan Belediyesi ve Memur-Sen’e bağlı Kahramanmaraş Bem-Bir-Sen Şubesi arasından imzalanan sözleşme ile belediyede çalışan memurların sosyal denge tazminatına, ortalama yüzde 70 oranında zam yapıldı.

2020 yılının son gününde bir araya gelen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Kahramanmaraş Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Necati Kahveci ve İlçe Temsilcisi Orhan Orçan, 2021 yılında memurlara ödenecek sosyal denge tazminatını karar bağladı.

Elbistan Belediyesi’nde çalışan memurların ekonomik hayat koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yapılan toplantıdan memurlara müjdeli haber geldi. Toplantı sonrası değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “tüm personelimizin haklarını korumada büyük hassasiyet gösteriyoruz” dedi.

Başkan Gürbüz açıklamasının devamında, “2021 yılı sosyal denge tazminatını imzalamış bulunuyoruz. Belediyemizde çalışan memurların sosyal denge tazminatına ortalama yüzde 70 oranında zam yaptık. Bu sözleşme ile çalışan personelimizin sosyal, ekonomik ve kültürel düzeylerini yükseltmeyi, ekonomik ve sosyal haklarını koruyup geliştirmeyi, çalışan personelin moral gücünü artırarak daha verimli çalışmasını sağlamayı, bilgi ve becerisini geliştirmesini amaçlıyoruz. Diğer yandan tüm personelimizin haklarını korumada çok büyük hassasiyet gösteriyoruz. Bizler emeğin önemini bilen ve ona saygı gösteren bir belediyeyiz” dedi.

Kahramanmaraş Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Necati Kahveci ise, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.