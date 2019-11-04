Belediye Meclisi’nden Mehmetçik’e destek

Şanlı bayrağımızı tutan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve tüm belediye meclis üyeleri, asker selamı vererek tüm Mehmetçiklerin yanında olduklarını vurguladı.

Elbistan Belediye Meclisi’nin kasım ayı oturumu öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak ve terör örgütlerini temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na destek amacıyla ortak bir bildiri yayımladı.

Bildiri öncesinde kısa bir değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Mehmetçik’in huzur ve barışı sağlamak için operasyona çıktığını belirterek, “Tüm yüreğimizle Kahraman Mehmetçiklerimizin yanındayız. Allah, yar ve yardımcıları olsun. Dualarımız onlarla” diye konuştu.

Daha sonra Elbistan Belediye Meclisi’nin ortak bildirisi Belediye Meclisi Divan Katibi Hikmet Kaptan tarafından okundu.

PKK terör örgütünün, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesi olarak nitelendirildiği ortak bildiride, şu ifadelere yer verildi:

“Kırk yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına kast eden Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen; bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı katleden PKK terör örgütü, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir. Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir.

Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekatı oluşturmaktadır. Suriye'de sekiz yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlarından biri yaşanmaktadır. Bu savaşta milyonlarca insan yurtlarından olmuştur. Binlerce insan barbarca katledilmiştir. İç savaşla birlikte doğan otorite boşluğunda terör örgütleri geniş bir alan bulmuştur. Suriye topraklarının önemli bir bölümü DAEŞ/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD/YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkanı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir.”

DAEŞ, PKK, PYD ve YPG terör örgütlerinin, birbirlerinin aynısı olduğu vurgulanan bildiride, “Terör örgütüne sağlanan binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu terör örgütleri Suriye'de yaşanan iç savaşla birlikte ortaya çıkan istikrarsızlıktan faydalanarak kontrol ve otorite imkanı bulmuşlardır. Otoritelerini yüz binlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden ederek sağlayan, en uzun kara sınırımızı sürekli olarak tehdit eden terör örgütleri isimlendirilme, görünüş ve üniformaları açılarından farklılaşsalar da özlerinde aynıdırlar. Birbirinin ikiz kardeşidirler. Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası antlaşmalardan aldığımız yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekatı düzenlenmiştir. Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir.

Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ=PKK=PYD=YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu Belediye Meclisleri olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Belediye Meclislerimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır” ifadelerine yer verildi.

Ortak bildirinin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Dilek Çevik, MHP Grup Başkanvekili Fevzi Ergin ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Muharrem Kılıç da söz alarak Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiklerini dile getiren birer konuşma yaptılar. MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç da, salonda yer alarak bildiriye destek verdi.



