Belediye Meclisi’nden ‘Bahar Kalkanı Harekatı’na’ destek

Şanlı bayrağımızı tutan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve tüm belediye meclis üyeleri, tüm Mehmetçiklerin yanında olduklarını vurguladı.

Elbistan Belediye Meclisi’nin mart ayı oturumu öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin İdlib kentine yönelik başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı’na destek amacıyla ortak bir bildiri yayımladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılan meclis toplantısında kısa bir değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Mehmetçik’in huzur ve barışı sağlamak için operasyona çıktığını belirterek, “Tüm yüreğimizle kahraman Mehmetçiklerimizin yanındayız. Ülkemizin güvenliği, bölgenin barışı ve huzuru için başlatılan bu harekatı, sonuna kadar destekliyoruz. Allah, yar ve yardımcıları olsun. Dualarımız onlarla” diye konuştu.

Daha sonra Katip Üye Bekir Yılmaz tarafından okunan Elbistan Belediye Meclisi’nin ortak bildirisinde ise şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizi tehdit eden tüm unsurlara karşı yürüttüğümüz mücadelenin, geçmişte olduğu gibi bugün de devlet-millet bütünleşmesiyle, birlik ve beraberlik içinde başarıya ulaşacağına yürekten inanıyoruz. Bu süreçte, ülkemizin yüksek menfaatlerini, sınırlarımızı ve geleceğimizi korumak için azim ve kararlılıkla görevlerini ifa eden kahraman ordumuzla gurur duyuyoruz.

Son günlerde İdlib'de yaşananlar hepimizi derinden üzmüştür. Rejim unsurları tarafından düzenlenen hain saldırılarda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Bugün ordumuzun, Suriye'de milli güvenliğimizi muhafaza etmenin yanında, yeni bir göç dalgasının ve insanlık dramının engellenmesi maksadıyla uluslararası hukuka uygun şekilde bulunmasını önemsiyoruz. Çeşitli saldırı ve girişimlerle akamete uğratılmaya çalışılsa da söz konusu mücadelemizin kararlılıkla sürdürüleceğinden hiç şüphemiz yok.”

Türkiye’nin bir barış ülkesi olduğu ve dünyada da barışın anahtarı konumunda yer aldığı belirtilen bildiride, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm zorlukların üstesinden birlik ve beraberlik içinde geleceğimizden kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Türkiye bir barış ülkesidir. Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışın anahtarıdır. Yolumuza çıkarılan tüm engellere ve saldırılara rağmen, ulusal güvenliğimizin korunması, yeni insani krizlerin önlenmesi ve bölgemizde barışın tesis edilmesi için çaba gösteren devletimizin ve ordumuzun destekçisi olmaya ve gerektiğinde yanlarında mücadele etmeye hazır olduğumuzu tüm dünyaya ilan etmek istiyoruz. Fedakar ecdadımızın ve kahraman şehitlerimizin emaneti bu vatana, her koşulda sahip çıkacağımızı, devlet-millet bütünleşmesiyle mücadelemizi ele ele, omuz omuza vereceğimizi bir kez daha dünyaya haykırıyoruz.

Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Elbistan Belediye Meclisi olarak, katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hakk ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın” denildi.