Belediye Meclis Üyesinin tehdit iddiaları yargıya taşındı

Elbistan Belediyesi'nin İYİ Partili Meclis Üyesi Taylan Özgür Çetin'in, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'e yönelik olarak yazdığı iddia edilen tehdit içerikli mesajlar, yargıya taşındı. İddiaya göre Çetin, üyeler arasında iletişimin sağlanması amacıyla Elbistan Belediye Başkanı ve Meclis üyelerinin yer aldığı WhatsApp grubundan, 'Sayın başkan seni uyardım buradan son kez uyarıyorum. Benim dosyalarımı neden encümene almıyorsunuz. Benim ayarlarımla daha fazla oynamayın. Ne kadar i.. varsa sal üzerime. İmar işlerine oturttuğun müdürü pazartesi günü mama ile beslenecek hale getirecem. Ankara'dayım benim ekmeğimle, namusumla, şerefimle oynayanın hayatıyla oynarım. Pazartesi herkes öğrenecek. Savcılığa ver başkan. Sen burayı sahipsiz sandın. Basitliği göreceksin' şeklinde mesajlar yazdı.

Tehdit dolu mesajlara, "Bu kadar basit cümlelere tahammül etmek zorunda değilim. Sizi kendinizle baş başa bırakıyorum" cevabını veren Başkan Gürbüz, WhatsApp grubundan ayrıldı. Başkan Gürbüz, söz konusu tehdit içerikli mesajlar nedeniyle İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi Taylan Özgür Çetin hakkında avukatı aracılığı ile Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Başkan Gürbüz'ün avukatı aracılığıyla savcılığa sunulan dilekçede, “Şüphelinin bu söz konusu mesajlarının içeriğinde kullandığı cümleler suç teşkil etmekte ve görevi başında bulunan kamu görevlisi müvekkil Belediye Başkanının ve yine kamu görevini yerine getirmekte olan imar işleri müdürünün hayatına, vücut dokunulmazlığına yönelik tehditte bulunulduğunu göstermektedir. Müvekkilim, şüphelinin bu tehditlerine karşı şahsına ve yakınına yönelik yapılan saldırının önlenmesi ve suçu sabit olan şüphelinin cezalandırılması maksadıyla Başsavcılığa başvurma zarureti doğmuştur” denildi.

Başkan Tıraş’tan, Başkan Gürbüz’e destek açıklaması geldi

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş da, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e destek verdi.

Başkan Tıraş, ‘Elbistan’ımızda son günlerde vatandaşıyla gönül bağı dahi kuramayanların AK kadrolarımıza oldukça çirkin hile-oyun, şantaj ve türlü tehditlerine tanık oluyoruz’ cümlesi ile başladığı sert açıklamasında, söz konusu mesajların amacının kaos çıkarmak ve hizmet furyasının önüne geçmek olduğunu belirtti.

Başkan Tıraş, şu ifadeleri kullandı:

“İlkeli, sevgi ve saygı dolu, hoşgörü siyaseti yaptığını ifade eden ve sadece adı “iyi” olan bu partinin agresif tavır ve davranışlarıyla belli ki tek dertleri kaos çıkarmak, varlığın ötesinde yokluğu aratmak-arzulamak. İlçemizde hizmet furyasının önüne geçme hesapları yapanları hemşerilerimizin takdirlerine sunuyorum. Elbistan’da yaşayan gönlü güzel insanlar devletçi, milliyetçi ve ferasetli yönüyle kimin ne olduğunu çok iyi bilir. Zamanı geldiğinde de sizin gibilere ziyadesiyle notunu verir. Birkaç kin-nefret sevicinin demokratik yollarla seçilmenin vasfı ve ağırlığını unutarak devlet terbiyesinden noksan bir üslupla şehrimizin kaderini belirleyen kararlara, imza atma sorumluluğu taşıyacak vakara sahip olmayanların eline mi kaldı Elbistan? İşte bu yüzden gönüllerde taht kuramıyorsunuz. Size bir tavsiyem olacak; ülkenizi sevin; derlenin, toparlanın. Bebe mamasıyla uğraşılacak vakit değil. Elbistan’ımız için bir şeyler yapmak istiyoruz diyorsanız Sayın Mahir Ünal Bakanım ve yol arkadaşları gibi laf değil eser üretin.”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün söz konusu iddialarla ilgili başlattığı hukuki süreç ve AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş’ın sert eleştirilerine cevaben de İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanlığı’nca bir açıklama yapılacağı bildirildi.





