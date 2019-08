Belediye, Kurban Bayramı için Kriz Masası kurdu

11 Ağustos 2019 Pazar günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesi tüm tedbirleri alan Elbistan Belediyesi, bayram boyunca hizmet verecek Kriz Masası oluşturdu.

Yapılan çalışmalar hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “11 Ağustos Pazar günü başlayıp 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek olan Kurban Bayramı vesilesiyle, halkımızın hiçbir şekilde mağdur olmaması için Kriz Masası kurduk. Kriz masamız öncülüğünde kurban kesim alanlarına ek olarak çöp konteynırları bırakıldı. Ayrıca her alan için temizlik ekibi kurularak kurban kesim alanlarında sürekli temizlik yapılacaktır. Olası yaralanmalara karşı her kesim alanında ilk yardım çantası bulundurulacak. Vatandaşlarımıza çay ve su ikramında bulunulurken payların muhafaza ve taşınabilmesi ve temizlik amacı için çöp poşeti dağıtılacaktır” denildi.

Kurban kesim alanları belirlendi

Açıklamanın devamında, kurban kesim alanlarıyla ilgili olarak, “Kriz Masası tarafından yapılan incelemeler sonrası Kızılcaoba Mahallesi Diş Hastanesi yanı, Yeşilyurt Mahallesi Çok Programlı Lise Bahçesi, Yeşilyurt Mahallesi Hacı Turaç Cami karşısı, Yeşilyurt Mahallesi TOKİ İlkokulu Bahçesi, Pınarbaşı Mahallesi Yaşarkent Sitesi pazar yeri yanı, Pınarbaşı Mahallesi Elbistan Ortaokulu Bahçesi, Yunus Emre Mahallesi Saraykent açık pazar yeri, Orhangazi Mahallesi Tepebaşı Caddesi Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu bahçesi, Hayvan Borsası yanı, Cihan Et Kombinesi ve Yalçın Et Kombinesi (Belediye Mezbahası) olmak üzere 11 yerde kesim noktası oluşturuldu. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için kurbanlarını bu alanlarda kesmelerini rica ediyoruz. Her hangi bir eksiklik nedeni ile şikayet ve taleplerini 413 15 77 veya 413 15 78 numaralı hattan bizlere bildirebilirler. Huzurlu bir bayram geçirmeğiniz dileğiyle” ifadelerine yer verildi.