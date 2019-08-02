Belediye bünyesinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kuruldu

Elbistan Belediyesi bünyesinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kuruldu. Yaşanabilir bir çevre, çevre kirliliğine etken olan tüm faktörlerin önlenmesi ve kontrolünü sağlamak için bu müdürlüğü kurduklarını belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Her şey daha yaşanabilir bir gelecek için, Elbistan için” dedi.

Elbistan Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda alınan kararlar doğrultusunda belediye bünyesinde yeni bir müdürlük kuruldu. 5393 sayılı Belediyeler Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu Kanunları gereğince, katı atıkların, bitkisel atık yağların, ömrünü tamamlamış lastiklerin, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı, atık pil ve akümülatör gibi tehlikeli atıkların, çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi, atık elektrikli ve elektronik eşyaların tüm kontrolü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde yapılacak.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Büyükşehir Belediyesi’nden Elbistan Belediyesine devrolan Hayvan Barınağı, Hal, Mezbaha ve Hayvan Borsası gibi birimlerin de Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstereceğini ifade etti.

Başkan Gürbüz, “Belediyemiz Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda, çevremizi koruyup, iyileştirerek, toplumu çevre konularında bilinçlendirmek ve Elbistanlı hemşerilerimize daha iyi hizmet sunmak amacıyla bu Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nü kurma kararı aldık. Büyükşehir Belediyesi’nden Elbistan Belediyesine devir olan Hayvan Barınağı, Hal, Mezbaha ve Hayvan Borsası gibi birimlerde bu müdürlük bünyesinde faaliyet gösterecek. İnsanların ruh ve beden sağlığına, hayvan sağlığına, doğal bitki örtüsüne, yeşil alanlara ve binalara, toplumun düzeni ve emniyetine, yer altı ve yüzeysel su alanları ile su rezerv sahalarına zarar vermeyecek ve hava, gürültü yönünden çevre kirlenmesini önleyecek tedbirleri alıp, denetimlerini yapacağız. Katı atıkları değerlendirerek, geri dönüşüme kazandıracağız. Her şey daha yaşanabilir bir gelecek için, her şey Elbistan için” dedi.