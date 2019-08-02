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Belediye bünyesinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kuruldu

Elbistan Belediyesi bünyesinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kuruldu. Yaşanabilir bir çevre, çevre kirliliğine etken olan tüm faktörlerin önlenmesi ve kontrolünü sağlamak için bu müdürlüğü kurduklarını belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Her şey daha yaşanabilir bir gelecek için, Elbistan için” dedi.

Belediye bünyesinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kuruldu
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Elbistan Belediyesi bünyesinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kuruldu. Yaşanabilir bir çevre, çevre kirliliğine etken olan tüm faktörlerin önlenmesi ve kontrolünü sağlamak için bu müdürlüğü kurduklarını belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Her şey daha yaşanabilir bir gelecek için, Elbistan için” dedi.

Elbistan Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda alınan kararlar doğrultusunda belediye bünyesinde yeni bir müdürlük kuruldu. 5393 sayılı Belediyeler Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu Kanunları gereğince, katı atıkların, bitkisel atık yağların, ömrünü tamamlamış lastiklerin, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı, atık pil ve akümülatör gibi tehlikeli atıkların, çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi, atık elektrikli ve elektronik eşyaların tüm kontrolü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde yapılacak.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Büyükşehir Belediyesi’nden Elbistan Belediyesine devrolan Hayvan Barınağı, Hal, Mezbaha ve Hayvan Borsası gibi birimlerin de Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstereceğini ifade etti.

Başkan Gürbüz, “Belediyemiz Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda, çevremizi koruyup, iyileştirerek, toplumu çevre konularında bilinçlendirmek ve Elbistanlı hemşerilerimize daha iyi hizmet sunmak amacıyla bu Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nü kurma kararı aldık.  Büyükşehir Belediyesi’nden Elbistan Belediyesine devir olan Hayvan Barınağı, Hal, Mezbaha ve Hayvan Borsası gibi birimlerde bu müdürlük bünyesinde faaliyet gösterecek. İnsanların ruh ve beden sağlığına, hayvan sağlığına, doğal bitki örtüsüne, yeşil alanlara ve binalara, toplumun düzeni ve emniyetine, yer altı ve yüzeysel su alanları ile su rezerv sahalarına zarar vermeyecek ve hava, gürültü yönünden çevre kirlenmesini önleyecek tedbirleri alıp, denetimlerini yapacağız. Katı atıkları değerlendirerek, geri dönüşüme kazandıracağız. Her şey daha yaşanabilir bir gelecek için, her şey Elbistan için” dedi.


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DOGAN DOGANCAN 3 hafta önce

SANTRALDEN İNSANLARI KANSER OLUP YAŞAMINI YİTİRDİĞİ,ŞEKER FABRİKASININ ATIKLARINDAN BALIKLARIN ÖLDÜĞÜ BİR COĞRAFYADA ÇEVRE MÜDÜRLÜGÜNÜN KURULMASI HİÇ BİR ŞEY iFADE ETMEZ SN. GÜRBÜZ

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Sibir 3 hafta önce

Işten anlamayan kişileri celiklere doldurdunuz.isi bilenler boş geziyor liyakat gelmeli yoksa bu ülke batmaya mecburdur.baskan işsizliğe bi çare bulun siz ben çamurlu yolda da yürürüm ama eve ekmek getirememek kadar kötü olamaz.akp bitti can çekişiyor Elbistan li 17 sene hizmet görmedi yine 5 sene hizmet görmeyecek yinede akp diyor.

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Namik Kaya 3 hafta önce

Birinici göreviniz şardağını korumak ve yeşillendirmek olsun

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Ali 3 hafta önce

Böyle bir müdürlük gerekli denetimlerin yapılması ile saymış olduğunuz atıklar vb.işlerin kontrolü için olması gereken geç kalmış bir birimdi.Fakat bu birimdeki teknik elemanların yetersiz ve bilgi sahibi olmadığı sürece işe yarayacağını, sizin gelmiş olduğunuz şehirdeki uygulamaları yapabileceğini düşünmüyorum.Zira eski dönemde şahit olduğum bir olaydır, inşaat, makine mühendisi olmadan bırak nefsimizden aşağı ilkokul mezunu olarak belediye bazı müdürlük şeflik kadroları verilmişti.Bu adamlar statik,dinamik, mimari vs. uzak işler yaptılar.Siz zaten şuanda bazılarını yıkıyorsunuz.Yine böyle bilgisiz bir kadro varsa ise kurmamanız daha hayırlıdır.

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Turgay guneri 3 hafta önce

Ilkonce bu memleketin kanalizasyon sorunu var altyapıyı bitirin ondan ssohv niteliğinde hizmet yapınız doğal ortamı bozan sizsiniz pınarbaşında köprü yapmak için doğal ortamı bozan belediye

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Ayşe 3 hafta önce

Cevre korumaya havadan baslansin ,istediginiz kadar duzenleme yapilsin zehir soluduktan sonra,bankta da otursaniz da zehir soluyorsunuz yerde de?once hava sonra cevre duzenlemesi gelsin

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Poyraz Poyrazoğlu 3 hafta önce

Harika ve hayırlı bir karardır. çevre koruma ve Kontrol müdürlüğünün kurulmasına öncü olan belediye Başkanımıza, meclis üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

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Mehmet 3 hafta önce

Müdür maraş merkezli olmasa o müdürlük işlemez diğerleri öyle
Yabancı sevdalıyız

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