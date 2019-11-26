Beklenen yağışlı hava, Elbistan’ı etkisi altına alacak

Uzun süredir tek damla yağmurun yağmadığı Elbistan, ülkenin büyük bölümü gibi yağışlı havanın etkisine girecek. Başta çiftçilerin dört gözle beklediği yağışlı havanın, Pazar gününe kadar bölgede etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Adıyaman çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı, önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Elbistan’da da yağmur, bugünden itibaren etkili olmaya başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı tahminlere göre, yağışlı hava Cuma günü etkisini yitirecek. Ancak 30 Kasım Cumartesi günü sağanak yağış geri gelecek. Önümüzdeki 4 gün boyunca sıcaklık değerleri ise gece -5’e kadar düşecek. Gündüz ise en yüksek sıcaklık 14 derece olacak.

Diğer yandan, uzun süredir alçak basıncın etkisinde olan Elbistan’da rüzgarın artması, hava kirliliğinin de bir nebze olsun azalmasını sağladı. Rüzgar, şehrin üstüne çöken duman bulutunu dağıtırken, hava kirliliği ile boğuşan ilçe halkı, daha temiz bir havayı ciğerlerine çekebildi.



