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Bekleme alanlarındaki koltuklara kesilerek zarar veriliyor

Elbistan Devlet Hastanesi’nde bekleme alanlarına konulan koltuklara kesilerek zarar verilmesi, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Bekleme alanlarındaki koltuklara kesilerek zarar veriliyor
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Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki poliklinik ve acil servislerdeki bekleme alanlarına konulan koltuklara kesici aletlerle zarar veriliyor. Bıçak ya da benzeri kesici aletlerle kesilen koltukların deri kaplamaları ve iç kısımları büyük ölçüde zarar görürken, vatandaşlar da bu duruma tepki gösterdi. Koltukları kesmenin mantığını çözemediklerini belirten vatandaşlar, “Böyle bir durumla karşılaşmak gerçekten üzücü. Koltukların birçoğu kesilmiş durumda. Gördüğümüz zaman üzülüyoruz. Sonuçta bunlar halkın vergilerinden alınan paralarla yine halka sunulan bir hizmet. Yazık günah. Bir insan hangi mantıkla bu koltuğu keser ki? Koltuğu kesmekle neyi ispat etmeye çalışıyorlar bunu anlamak gerçekten çok zor. Bu sorumsuzluğu yapanların mutlaka bulunması gerekiyor.

İnsanların ortak kullanımına sunulan bu tür eşyaları kullanırken daha dikkatli olunmalı. Buraya gelen insanlar için hoş bir manzara değil” diye konuştular.




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hacı dayı 16 saat önce

bunu yapanlar elinize ne geciyor ayıp gardaşım ayıp gavurlar bizden daha medeni

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Elbistanlibiri 16 saat önce

Ak parti ve sayin bakanimiz mahir unal ne hizmet getirdi ise kötuleyen.kotu gostermeye calisan devlet millet dusmani bir grubun işi bu

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Biraz insaniyet 16 saat önce

Acaba kendi evlerinde veya kendi cebinden cikan paralarla koltuga vs eşyaya zarar veriyor mu bunu yapan insanlık dersi almamış belli zarar verip kesince nasıl haz alıyorlar anlamak imkansiz sokak lambalarini kirarlar otobus duraklarina zarar verirler vs vs ana baba terbiye vermemis belli insAllah en kisa zamanda duzelirler ümidiyle Allaha emanet

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Halk 16 saat önce

Bunu yapan şerefsiz adi hırsız Bu ülkenin gelişmesini istemeyen bir Şerefsiz olur başka biri yapamaz bunu

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Hüseyin 16 saat önce

İşte vatan hainliği bu vatana millete ihanet yav onun parası benim cebimdende çıkıyor alçak heriflet

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lokantacı kadir akdaş ankara 16 saat önce

yazık yazık çok yazık bunu yapanlara devlet insan diye hastane yapıyor bunu yapana hayvan barınagı bile fazladır. devletin malı milletin malıdır bu malları millet kullanıyor söylenecek söz çok ama buradan olmuyor

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Vatandaş 15 saat önce

Bu hareketi yapan dagdaki serefsizlerden farklı deyil devletin malına zarar veren hain serefsizdir o bizim kendi malımız kameralardan bulunup derhal geregi yapılmalıdır.

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C kal 15 saat önce

.......... ........... ............. kamaradan bulamiyorlarmi

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