Bekleme alanlarındaki koltuklara kesilerek zarar veriliyor

Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki poliklinik ve acil servislerdeki bekleme alanlarına konulan koltuklara kesici aletlerle zarar veriliyor. Bıçak ya da benzeri kesici aletlerle kesilen koltukların deri kaplamaları ve iç kısımları büyük ölçüde zarar görürken, vatandaşlar da bu duruma tepki gösterdi. Koltukları kesmenin mantığını çözemediklerini belirten vatandaşlar, “Böyle bir durumla karşılaşmak gerçekten üzücü. Koltukların birçoğu kesilmiş durumda. Gördüğümüz zaman üzülüyoruz. Sonuçta bunlar halkın vergilerinden alınan paralarla yine halka sunulan bir hizmet. Yazık günah. Bir insan hangi mantıkla bu koltuğu keser ki? Koltuğu kesmekle neyi ispat etmeye çalışıyorlar bunu anlamak gerçekten çok zor. Bu sorumsuzluğu yapanların mutlaka bulunması gerekiyor.

İnsanların ortak kullanımına sunulan bu tür eşyaları kullanırken daha dikkatli olunmalı. Buraya gelen insanlar için hoş bir manzara değil” diye konuştular.







