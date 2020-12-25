Bekişzade Ali Bey, 88.ölüm yıldönümünde anıldı

Milli Mücadele döneminde Elbistan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurucu reisliğini üstlenen Sulh Hâkimi Bekişzade Ali Rıza Bey, vefatının 88.yıldönümünde anıldı.

Başta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal olmak üzere Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ve Yapımcı-Yönetmen Mustafa Çakıroğlu ve birçok değerli isim sosyal medya hesaplarından Bekişzade Ali Rıza Bey için anma paylaşımları yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, paylaşımında “Milli Mücadele'de Elbistan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Kurucu Reisliğini üstlenen, İstiklal Mücadelemizin önemli isimlerinden Elbistanlı Sulh Hâkimi Bekişzade Ali Rıza Bey'i vefatının 88. sene-i devriyesinde saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, “Elbistanlı Sulh Hâkimi Bekişzade Ali Rıza Bey’i (1873 - 24.12.1932) ölümünün yıldönümünde saygı ve rahmet ile anıyoruz” dedi.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş da, “Milli Mücadele'de Elbistan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Kurucu Reisliğini üstlenen, İstiklal Mücadelemizin önemli isimlerinden Elbistan'lı Sulh Hâkimi Bekişzade Ali Rıza Bey'i vefatının 88. sene-i devriyesinde saygı ve rahmetle anıyorum” cümlelerini kullandı.

Yapımcı-yönetmen Mustafa Çakıroğlu ise Değerli Ata'm! Mekânın cennet, ruhun şad olsun! Bugün kalbimiz de, dualarımız da ve yüreğimizin ta derinliklerindesin... Sizinle aynı toprakta doğmak ne büyük bir gurur! Sizlerin yolu, bizim ışığımız! Ve değerli dostlar! Bugün, Ata'mız Elbistanlı Bekişzade Ali Rıza Bey'i yokluğunun 88'inci yılında büyük bir hasretle, saygıyla ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.