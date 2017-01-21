Bekir Yılmaz, ilk kitabını tanıttı

Elbistanın Sesi Gazetesi köşe yazarlarından Bekir Yılmaz, kaleme aldığı “Kitaplar Kalp Kırmaz-Okumak Lazım” isimli ilk kitabını tanıttı.

Sword Otelde düzenlenen tanıtım programına; Elbistanın Sesi Gazetesi Kurucusu Mehmet Göçer ve gazete yöneticileri Hasan Göçer, Ökkeş Saatçı ve Himmet Göçer, Elbistan İlçe Müftüsü Muhsin Demirel, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hacı Aydın, köşe yazarları Meltem Göçer, Mehmet Gözükara, Adnan Güllü, Mehmet Emin Elagöz, Mehmet Taş, Ahmet Bulut ve Mehmet Ayaz, İşadamı Bünyamin Kılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Koordinatörü Ali Mazhar Türk, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Demir, Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müdürü Tahsin Öztunç ve davetliler katıldı.

Burada davetlilere hitaben bir konuşma yapan Bekir Yılmaz, kitabının 5 yıllık çalışmanın ürünü olduğunu söyledi. Yılmaz, “Kitap yazmak gerçekten güzel bir duygu. Ben de bu duyguyu taşıyanlardan biri olarak, hayalim olan kitabı yaklaşık 5 yıldan beri çalışarak yazdım. Bu özel günümde beni yalnız bırakmadığınız için, manevi yönden yanımda olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kitabım 115 makale ve 365 sayfadan oluşmaktadır. Kitabımın adını neden Okumak Lazım koydum? Okumak hayattır, okumak yaşamaktır. Okumaktan zarar gelmez. Okumadan bilgi sahibi olunmaz. Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olunmaz. Onun için ‘Okumak Lazım’ dedim. Kitap basımını gerçekleştirmek çocuk sahibi olmak gibi heyecanlı, sevinçli ve mutluluk dolu bir duygudur. Kitabı yazarken benimdi, hazırlarken ailemin idi, şimdi artık kitap sizin, yani hepimizin. Bu sevinci benimle paylaşan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ise, Bekir Yılmaz’ı tebrik ederek, “Yeni çıkarmış olduğu kitabının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 365 sayfadan oluşan bir kitap ortaya çıktı. Bu kitabı, okullarımızda öğrencilerimize ulaştırmayı arzu ederiz. İnşallah nice nice kitaplar yazar” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Koordinatörü Ali Mazhar Türk de, “İnsanların, düşüncelerini, duygularını ve tecrübelerini başkalarına aktarmak vazgeçilmez unsurlarımızdan birisidir. Dolayısıyla Bekir Beyin düşüncelerini bir kitapla gelecek kuşaklara aktarması çok güzel bir davranış. Kitap yazmak bir sanattır. Kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah başarıları devam eder” ifadelerini kullandı.

Elbistanın Sesi Gazetesi kurucusu Mehmet Göçer ise, “Yazarımız Bekir Yılmaz’ı tebrik ediyorum. Tüm yazarlarımız gazetemizi şenlendiriyorlar. Mahsuni Şerif, Hayati Vasfi Taşyürek, Abdurrahim Karakoç’u gazetemizin basamaklarıyla Türkiye’ye gönderdik. Şimdiki yazarlarımız da onların bir parçası olarak Elbistan’a ve Türkiye’ye iletmekle şeref duyuyorum. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Yılmaz, konuşmaların ardından kitaplarını imzaladı.

Bekir Yılmaz’ın yazıları haftalık olarak Elbistanın Sesi Gazetesi’nde yayınlanmaya devam ediyor.







