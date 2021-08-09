Bekçiliğini yaptığı spor salonunda ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi’ndeki kapalı spor salonu inşaatında bekçilik yapan 50 yaşındaki Battal Baltacı’yı, merdivende hareketsiz şekilde bulan mesai arkadaşları, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Baltacı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Baltacı’nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Göksun ilçesine bağlı Tombak Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Battal Baltacı’nın kesin ölüm sebebi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Olayla ilgili tahkikat ise sürüyor.