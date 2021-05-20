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Begonvil’den şeker hastalarına özel “Mormiks baklava”

Elbistan’da pasta ve tatlı sektöründe hizmet veren Begonvil Pasta ve Baklava, mor meyve ve sebzelerden elde edilen bileşenlerle, şeker hastalarının dahi yiyebileceği “Mormiks baklava” üretimine de başladı.

Begonvil’den şeker hastalarına özel “Mormiks baklava”
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Birbirinden lezzetli tatlı ve pasta çeşitleri yanı sıra künefe ve dondurma çeşitlerini Elbistan halkına hizmet veren Begonvil Pasta ve Baklava, mor meyve ve sebzelerden elde edilen bileşenlerle, şeker hastalarının dahi yiyebileceği Mormiks baklava ile farklı lezzet ve çeşitleri ile müşterilerden tam not alıyor.

Malatya Caddesi Akbank karşısında hizmet veren Begonvil Pasta ve Baklava işletme sahibi Teyfik Gök, başta “Mormiks baklava” olmak üzere farklı lezzetleri Elbistan halkının beğenisine sunduklarını belirterek “Çocukluğumdan beri sektörün içinden yoğrularak geldim. Kendi işimi kurduğumda bu meslekte neler yapabileceğimi görmeye başladım. Araştırdım, daha güzel lezzetler buldum. Bu da kısa süre içerisinde işimize yansıdı. Kısa zamanda epey bir mesafe aldık. Klasik ürünleri geliştirdik, her damak tadına uyan tatlı ve pasta üretmeye başladık. Şeker hastaları yiyebilsin diye Mormiks baklava üretimine de başladık. Öncü olmak bizi gururlandırdı. Lezzetimize ve hizmetimize güveniyoruz. Kısa süre içerisinde tercih edilir adres olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bütün müşterilerimize ve halkımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz” dedi.

Mormiks Baklava Nedir?

Ahududu, incir, kırmızı lahana gibi mor sebze ve meyve özlerinden üretiliyor. Kandaki şeker oranını yükseltmiyor. Ahududu, incir, kırmızı lahana gibi mor sebze ve meyve özleri sayesinde şekerin hastalardaki negatif etkisini sıfırlayan ve tüketenin şeker oranında herhangi bir yükselmeye yol açmayan yeni formül, tatlı üreticileri tarafından ‘baklavada çığır açan buluş” olarak nitelendiriliyor.

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Begonvilden şeker Hastalarına özel Mormiks Baklava