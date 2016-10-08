Bedir Efendi Kur’an Kursu yeni binasında

Bugüne kadar Güneşli Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde hizmet veren Bedir Efendi Hafızlık Kur’an Kursu, yeni binasına taşındı. 2014 yılı Mart ayında temeli atılan ve Elbistan halkının destekleri ile yükselen, Bedir Efendi Hafızlık Kur’an Kursu’nun yeni binasında ilk 70 öğrenci yatılı olarak kalırken, yeni kayıtlar ile mevcut sayısı 100’ü geçti.

Elbistan Bedir Efendi Hafızlık Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ömer Hurman, Kur’an Kursu’na taşınma işlemlerinin tamamlandığını belirterek, kapasitesi artan bina sayesinde yeni öğrenci kaydı aldıklarını ve şuandaki öğrenci sayılarının 100’ü geçtiğini kaydetti.

Hurman, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Yapımına 2014 yılı Mart ayında başlanan Kur’an Kursu inşaatımız eksiklerine rağmen tamamlandı ve şuanda öğrencilerimiz yeni binada eğitimlerini görüyorlar. Halkımızın yoğun teveccühüyle 3 milyon liralık dev eser meydana geldi. Tabi az çok borçlar ve sıkıntılar devam etmekte, halkımızın desteği ile inşallah bunun da üstesinden geleceğiz.

3 milyon liraya mal olan bu muhteşem şahesere yardım eden kardeşlerimize, orada kıyamete kadar ilim tahsil eden hafızlarımızın sevapları amel defterlerine kaydedilecektir inşallah. Bu zamana kadar kursumuza destek olan herkesten Allah razı olsun.”