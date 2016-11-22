Bedir Efendi Hafızlık Kur’an Kursu’na hayırlı olsun ziyareti

Elbistan’da geçtiğimiz yıllarda temeli atılan ve hayırseverlerin yardımları ile tamamlanan Elbistan Müftülüğü Bedir Efendi Hafızlık Kur’an Kursu’nu ziyaret eden, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Erkek Yurdu yöneticileri, hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Elbistan İlçe Müftülüğüne bağlı olarak 140 öğrenci kapasiteli, 520 metrekare oturumlu ve 6 katlı inşa edilen Bedir Efendi Erkek Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu’nu ziyaret eden Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hasan Özcan, İmam hatip Lisesi Erkek Yurdu Müdürü Ali Yılmaz ile Müdür Yardımcıları Şaban Taş, Erol Pıçak, Faruk Gül ve İlyas Geçici, kurs hakkında bilgi alarak, hayırlı olsun dileklerini sundular.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan İmam Hatip Lisesi yöneticileri, Hafızlık Kur’an Kursu ile İmam Hatip Lisesinin birbirlerini tamamlayan ve öğrencilerin aynı anda her iki eğitim ve öğretim müesseselerinin talebeleri olduğuna dikkat çektiler.

Müşterek çalışmalar yapılmasının önemine değinen yöneticiler, her iki kurumun birbirlerini tamamlayan kardeş eğitim yuvaları olduklarını belirterek, dinine, vatanına, bayrağına, mukaddesatına bağlı bir nesil yetiştirilmesinde birlikte hareket ederek, hep beraber nice başarılara ulaşabilmek için sık sık bir araya gelinip görüş alışverişinde bulunulmasının gerekliliğine değindiler.

Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı ve aynı zamanda Elbistan Müftülüğü Bedir Efendi Hafızlık Yatılı Erkek Kur’an Kursu Öğreticisi Haydar Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, şunları söyledi:

“Hafızlık Kur’an Kursu’nda 6 kadrolu öğretici ve 2 fahri olmak üzere 8 öğretici görev yapıyor. Öğrenci sayımız şuanda 100’ü aşıyor. Hafızlık eğitimi almak isteyen öğrencilerimiz, kursumuza müracaat edebilirler.”

Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hasan Özcan ise, “İmam Hatip ve Hafızlık Kursumuzun birçok yarışmalarda Elbistan’ımızın adını duyurmada büyük rolü var. Önümüzdeki 2017-2018 eğitim öğretim yılı başında kursumuza 200 metre yakınlıktaki 58 derslikli yeni İmam Hatip Lisemize taşınacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Hafızlık Kur’an Kursumuza emeği geçen başta sayın Kaymakamımıza, il ve ilçe belediye başkanlarımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, İlçe Müftümüze, bütün cami imamlarımıza, kurs öğreticilerimize, dernek yönetimine ve hayırsever Elbistan halkına teşekkür ediyorum” dedi.



