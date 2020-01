Bebeklere anne şefkati ile yeni doğan seti hazırladılar

Dünyaya gözlerini açan bebeklerin ilk hediyeleri, Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’nin (HEM) giyim kurslarındaki öğreticiler ve kursiyerlerin başlattıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında anne şefkatiyle dokudukları ürünlerin yer aldığı yeni doğan seti oldu. Yeni doğan setlerinin tüm giderleri de usta öğreticiler tarafından karşılandı. Projeye, 15 usta öğretici ile çok sayıda kursiyer destek verdi.

Yeni doğan bebek setleri ile el işi oyuncakların hediye edilmesi için Elbistan Devlet Hastanesi’nde bir program düzenlendi. Organizeye, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kazım Çıtak, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Faruk Doğan, milli eğitim şube müdürleri Mükremin Ceran ve Hacı Mehmet Yılmaz, projeye destek veren usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.

Yeni doğan setlerinin teslim edilmesi için düzenlenen programda konuşan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, projenin güzelliğine ve anlamına, ‘sadece annelerin yapabileceği bir çalışma’ cümlesi ile dikkati çekti.

Ürünlerin hazırlanmasında emeği geçen kurs öğreticilerine ve kursiyerlere teşekkür eden Kaymakam Demir, “Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüzün değerli kurs öğreticileri ve kursiyerler, toplum yararına örnek bir projeye hazırlamışlar. Yeni doğan bebeklere yönelik sosyal yardım içerikli bir proje. Halk Eğitimi Merkezi Müdürümüze ve personeline de bu özel çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum. Annelerimize yakışacak güzel bir proje hazırlamışlar. Ellerine ve emeklerine sağlık. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım ise, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Önemli bir farkındalık projesi. Ülkemizde özellikle el emeği göz nuru olarak HEM usta öğreticilerinin kursiyerlerle beraber yaptıkları bu çalışmalar, yeni doğan yavrularımızın ömürleri boyunca saklayacakları birer hediye olacaktır” şeklinde konuştu.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Faruk Doğan da, “Dünyaya merhaba diyen yavrularımızın ilk hediyelerini Halk Eğitimi Merkezimizin giyim kurslarında öğretici ve kursiyerlerimizle birlikte el ele hazırlama uğraşına giriştik. Ana kucağı gibi saramasak da, şefkatle dokunmak istedik. Canlara can katalım diye heyecanla el emeği göz nuruyla yanlarında olmaya baş koyduk. Halk Eğitimi Merkezi olarak her daim ve her alanda hizmet etmek için bu sosyal sorumluluk projesini hazırladık” ifadelerini kullandı.

Her yüreği örtüp sarma düşüncesiyle yola çıktıklarını anlatan Doğan, “Kurs öğreticilerimiz ve kursiyerlerimiz, anne şefkatinin ve merhametin timsali, Halk Eğitim Merkezi’nde bu kökün dallarına filiz olma gayesi ile el emeği göz nuru döküp bu ürünleri hazırladılar. Usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimiz, Elbistan Devlet Hastanesindeki bebeklerimize sıcacık, içten bir güzellik yapmak istediler. Bu sebep üzere; öğretici ve kursiyerlerimiz eşliğinde hazırlanan ürünlerle ortak payda da her bebeğin aynı haklara sahip olduğunun vurgusunu yinelemek için bu projeye eşlik ettik. Yeni doğan bebeklere sevgi sunmak ve her yüreği örtü olup sarmak için emek harcayan usta öğreticilerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Projeye destek veren usta öğreticiler ve kursiyerler de böyle anlamlı bir çalışmanın paydaşı olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Daha sonra, yeni doğan bebek setleri, anne adaylarına hediye edildi. Ayrıca, HEM bünyesinde hazırlanan bez ve örme bebekler de tedavileri süren çocuk hastalara, odaları ziyaret edilerek tek tek dağıtıldı.