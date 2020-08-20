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Bebek bakım kabinleri annelerin yaşamını kolaylaştıracak

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçe genelinde bebek bakım ve emzirme kabinleri projesini hayata geçireceklerini söyledi.

Bebek bakım kabinleri annelerin yaşamını kolaylaştıracak
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Başkan Gürbüz, “Projenin tamamlanması ile çocuklarıyla birlikte çarşıya çıkan anneler, bebeklerini emzirmek ve gerekli bakımlarını yapmak için yer aramak zorunda kalmayacak” dedi.

Elbistan’ın yoğun bölgelerine konumlandırılacak kabinlerin içinde; bebek emzirme koltuğu, bez değiştirme masası gibi annelerin işini kolaylaştıracak materyallerin yanı sıra, bilgilendirici broşürler de yer alacak.

Anne sütüne her daim ihtiyaç duyan bebeklerin de hijyenik ortamda ihtiyaçlarının karşılanacağını belirten Başkan Mehmet Gürbüz; “Elbistan Belediyesi olarak yine Elbistan’da bir ilke imza atmak için kolları sıvadık. İlçemizin görünmeyen ama en önemli eksikleri arasında yer alan bebek bakım ve emzirme kabinleri projesini hayata geçiriyoruz. İlçemizin yoğun bölgelerine kuracağımız kabin ile anneler bebeklerinin her türlü ihtiyaçlarını giderecek. Özellikle bu projemizin amacı anne sütüne her daim ihtiyacı olan bebeklerimiz. Kabinlerimizi kart sistemi ile çalıştırmayı planlıyoruz. Bebek sahibi olan annelerimiz belediyemize başvurarak ücretsiz kartlarını alacaklar. Kabine geldiklerinde kartı okutarak içeri girecek. Dışarıdan açılamayacak olan kabin ise içeriden açılabilecek. Kabinlerimizin içerisinde bebek emzirme koltuğu, bez değiştirme masası gibi annelerin işini kolaylaştıracak materyaller ve bilgilendirme broşürleri yer alacak. Bu projemizi kısa bir zamanda hayata geçirerek ilçemizin tamamına yaymayı planlıyoruz” dedi.

 


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Bebek Bakım Kabinleri Annelerin Yaşamını Kolaylaştıracak
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