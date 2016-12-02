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Bebeğine ‘Ömer Halis Demir’ ismini verdi

Elbistan'da yaşayan Kılıç ailesi, yeni doğan bebeklerine, FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe girişimi sırasında, darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir’in ismini verdi.

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         Elbistan'da yaşayan Kılıç ailesi, yeni doğan bebeklerine, FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe girişimi sırasında, darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir’in ismini verdi.

            Türkiye’de birçok kahraman bulunduğunu ancak, Astsubay Ömer Halisdemir’in bu kahramanlığı ile Türkiye’nin kaderinin değişmesine vesile olduğunu ifade eden baba Bülent Kılıç, yeni doğan bebeklerine bu ismi bırakarak, yaşatmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

            Elbistan’a bağlı Kümbet Mahallesi’nde yaşayan Bülent Kılıç, 17 yıl önce Hollanda uyruklu Natasha Lambertha Chiristine ile evlendi. Bu evlilikten 2 kız 4 erkek çocukları olan Kılıç ailesi, 15 Temmuz günü yaşanan darbe girişiminden etkilenerek, 45 gün önce doğan bebeklerine, ‘Ömer Halis Demir’ ismini bıraktılar.

            FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında, komutanından aldığı emir ile şahadete yürüyen Astsubay Ömer Halisdemir’in yaptığı kahramanlığın kendisini çok duygulandırdığını ifade eden baba Bülent Kılıç, Hatice diye hitap ettiği eşine yeni doğan bebeklerine Ömer Halis Demir ismini bırakmak istediğini söyledi.

            Baba Bülent Kılıç, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in şahadete yürümesinin her insanın harcı olmadığını ifade ederek, “Haberi duyunca çok duygulandım. Bir insanın bile bile şahadete gitmesi çok zordur. Kendimi onun yerine bıraktım, her insanın yapabileceği bir iş değil. Bizim birçok kahramanımız var ama bu öne çıkanlardan biri” dedi.

            Hollanda uyruklu olan eşi Natasha Lambertha Chiristine ise, darbe gecesi okunan salaların kendini çok etkilediğini, ezanları duyunca tüylerinin diken diken olduğunu ve Temmuz sıcağında üşüdüğünü hissettiğini belirterek, çocuğuna Ömer Halis Demir isminin bırakılması teklifine olumlu cevap verdiğini söyledi.

Anne, Natasha Lambertha Chiristine, “Ben hemen kabul ettim. Türkiye’ye çok saygı duyuyorum. Bu darbe zamanında biz balkonda oturuyorduk. Her taraftan ezan sesi gelince tüylerim diken diken oldu, üşüdüm. Duygusaldı. Eşim ben bu ismi kurmak istiyorum dedi. Sen ne diyorsan ben kabul ediyorum dedim. Saygı ve sevgilerinden dolayı Türkiye başka, ben Hollanda’da böyle bir şey görmedim. Hollanda’da böyle hiçbir şey yok. Sevindim yani” diye konuştu.


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Ersin 3 hafta önce

Allah bagışlasın

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harun 3 hafta önce

tebrikler, rabbim sağlıklı hayırlı uzun ömürler nasip etsin

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Mustafa MARANGOZ 3 hafta önce

Allahım vatana millete hayırlı eylesin. Adına layık biri olsun inşAllah. Bülent abi ve eşine hayırlı olsun.

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Atilla müftüoğlu 3 hafta önce

Allah razı olsun bu duyarlı aileden

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Recep KARPINAR Hollanda 3 hafta önce

Allah analı babalı büyütsün inşAllah.Nijmegen, Arnhem ve Roterdamdan selamlar

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umit 3 hafta önce

Allah ismine layık eylesin.

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Mavi köşk 3 hafta önce

Allahim mutlu etsin huzurlu yasamlar diliyorum

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Vatandaş 3 hafta önce

İsim güzel, ismin asıl sahibi anadan babadan orijinal türk ve kahraman,isim bugünlerdede popüler ayrıca işlevsel, ancak bundan yirmi yıl sonrası için birşey diyemem herşey değişir isim baki kalır

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