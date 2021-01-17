BBP’li Yardımcıoğlu’ndan Elbistan il olsun talebi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Elbistan’ın il yapılarak; Afşin, Ekinözü, Nurhak’la Malatya ve Sivas’ın Elbistan’a yakın olan ilçelerinin Elbistan’a bağlanması gerektiğini söyledi.

Kahramanmaraş’ın, engebeli coğrafyası nedeniyle ilçeleriyle olan ulaşımında sıkıntılar yaşandığını belirten BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu; Kahramanmaraş’ın sınırlarının yeniden çizilerek birçok sorunun çözüme kavuşturulacağını dile getirdi.

‘Kahramanmaraş ile ilgili kurduğum hayallerden birisi de Elbistan’ın il olması’ diyen Yardımcıoğlu, şöyle devam etti:

“Elbistan, Kahramanmaraş’a uzak bir yer. Oradakiler bizim kardeşlerimiz, canlarımız. Orada dostlarım var. Yine Afşin de öyle. Ama şehir merkezine uzak bir yer. Malatya’nın bir takım ilçeleri Malatya’ya uzak, Elbistan’a yakın. Sivas’ın bir takım ilçeleri Sivas’a uzak, Elbistan’a yakın. Sivas’ın, Malatya’nın kendine uzak olan ilçeleri Elbistan’a bağlanmalı. Elbistan; Afşin, Ekinözü ve Nurhak ile birleştirilerek Malatya ve Sivas’ın uzak olan ilçeleri de dâhil edilerek il yapılmalıdır. Kahramanmaraş’ta ise Türkoğlu merkez ilçe yapılmalı. Nurdağı ve İslahiye de Kahramanmaraş’a bağlanmalı. 100 yıl önce Osmanlı Dönemine baktığımızda İslahiye zaten Kahramanmaraş’a bağlı olan bir yerdi.”

BBP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, bu konuda siyasi desteğin önemine vurgu yaparak, “Benim dışımda Kahramanmaraş’ı siyasi partilerde temsil eden iki tane genel başkan yardımcımız var. İki tane güzel insan var: Bir tanesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal bey, bir tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç bey. Ben bazen de Kahramanmaraş’ın bu iki tane güzel insandan yeterince faydalanmadığını da düşünüyorum. Birisi iktidar partisinin, diğeri ana muhalefet partisinin ikinci insanı konumundalar. Ama mevzuu Kahramanmaraş olunca iktidar veya muhalefet diye bir durum söz konusu değil. Kahramanmaraş, iki genel başkan yardımcımızdan da faydalanmalı ve Elbistan il yapılarak Nurdağı ve İslahiye de Kahramanmaraş’a bağlanarak sınırlar yeniden çizilmeli!

Bir takım sosyal olaylar daha da azalacak; çünkü yeni istihdam kapıları açılacak. Kesinlikle Elbistan’ın kendi kendine yeten bir değer olması, Kahramanmaraş’ın da milli gelirden aldığı payı gerçek olarak görmesi ve teşviklerden daha iyi yararlanması için yolunun açılması gerektiğini de düşünüyorum. Kahramanmaraş ile ilgili Türkiye ile ilgili en büyük arzularımdan ve geliştirdiğim düşüncelerimden birisi bu” diye konuştu.