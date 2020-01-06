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BBP’li Alagöz’den Suriyelilere vatandaşlık hakkı açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) MKYK Üyesi İbrahim Alagöz, Suriyeli mültecilerin, terörden temizlenen bölgelere yerleştirilmesi gerektiğini belirterek, “Evinize almadığınız, malvarlığınıza ortak etmediğiniz Suriyelileri vatan toprağına ortak etmek akıl işi değil” dedi.

BBP’li Alagöz’den Suriyelilere vatandaşlık hakkı açıklaması
 Suriyeli mültecilere vatandaşlık hakkı verilmesine karşı olduğunu ifade eden BBP MKYK Üyesi İbrahim Alagöz, bu durumun Türkiye’nin geleceği açısından büyük bir tehlike barındırdığını savundu.

Suriyelilerin artan nüfusunun, ülkemizin demografik yapısını değiştireceğini vurgulayan Alagöz, şunları söyledi:

“Bir tarafta vatanını emperyalist güçlere teslim etmeyen canı ile kanı ile Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurup vatandaşlık hakkı elde edenler, diğer tarafta hiç bir bedel ödemeyi göze almayan ve kendi topraklarını bırakıp kaçanlara verilen vatandaşlık. Sığınmacı, mülteci, misafir her ne ad altında olursa olsun fark etmez bu statüde bulunanlar ülkemizde oldukları süre içersinde devletimizin kendilerine geçici olarak sundukları hizmetlerden faydalanabilirler ki bu insanlığa hizmettir. Ama vatandaşlık başka bir şey devreye vatandaşlık girdiği anda verilen bütün bu hizmetler hak olur ve ileride verilmediğinde "Hakkımı istiyorum" söylemlerine dönüşür. Vatandaş olduktan sonra polis asker yargı başta olmak üzere devletin her kademesinde çalışma hakkı, seçme ve seçilme hakkı da elde etmiş olacaklar ki; Suriye'de geçmişini bilemediğimiz bir sürü insan bu hakların tamamından faydalanabilir ve bu ülkemizin güvenliği açısından da büyük sıkıntılara yol açabilir.

Bütün bunlarla birlikte emperyalist güçlerin devletimizi bölme adına topraklarımızda oynadığı mikro milliyetçilik dikkate alındığında 10-15 yıl sonra nüfusu 10 milyon civarında olacağı tahmin edilen Suriyelilerin ülkemizde ki demografik yapıyı nasıl değiştireceğini düşünmek bile istemiyorum ve bunun getireceği sosyoekonomik ve siyasi gelişmeleri düşününce hiç iyimser olamıyorum. Suriyeli vatandaşlar kalsın gitmesin diyenlere çağrım, buyurun Suriyelileri önce kendi nüfuslarınıza geçirin. Böylece üzerinize kayıtlı olan bütün malvarlıklarınıza hissedar edin. Sonra kalsınlar gitmesinler deyin. Evinize almadığınız, malvarlığınıza ortak etmediğiniz Suriyelileri vatan toprağına ortak etmek akıl işi değil bu olsa olsa sözde hümanistlik adına yapılan şovmenlik olur.”

‘Misafirlik başka bir şey, vatan toprağına hissedar etmek başka bir şeydir’ diyen Büyük Birlik Partisi (BBP) MKYK Üyesi İbrahim Alagöz, “Biz Türk milleti olarak misafirperver gönlü gözü tok bir milletiz. Misafirlerimize de baş tacı muamelesi yaparız ama hiç kimse evine gelen misafiri nüfusuna geçirip evinin tapusuna aracının ruhsatına veya üzerindeki mal varlığına ortak etmez. Misafirlik başka bir şey, vatan toprağına hissedar etmek başka bir şeydir.

Gazi Mustafa Kemal, Hatay meselesinde ileri ki yıllarda her hangi bir sıkıntı çıkmasın diye Karadeniz'den vatandaşlarımızı Hatay'a getirip yerleştirmiştir. Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay, Osmaniye Adana ve Mersin gibi şehirlerimizin demografik, sosyo ekonomik ve siyasi yapısını değiştirecek bir göçle karşı karşıyayız. Hele HDP'nin bu bölgelerde aktif olarak çalışıp siyasi gücünü artırdığını düşündükçe ilerideki yıllarda tehlikenin boyutunun korkutucu olduğu görülmektedir. Ben demiyorum ki; Suriyelileri ateş çemberinin içine atalım. Ama mademki Mehmetçik, Suriye topraklarında terörü temizliyor o zaman terör temizlendikçe Suriyelileri topraklarına yeniden yerleştirelim böylece ülkemizde ileride doğabilecek sıkıntılara karşı önlem almış oluruz” ifadelerini kullandı.


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