BBP’den Suriyeliler açıklaması

Alperen Ocakları’nın yaptığı basın açıklamasının bazı çevrelerce farklı yönlere çekilmek istendiğine işaret eden Başkan Gezer, şunları söyledi:

“Alperen Ocakları Elbistan Temsilciliği tarafından cuma ve cumartesi günü yapılan basın açıklaması ve Mehmetçiye yapılan destek yürüyüşü farklı çevreler ve bazı ulusal basın yayın organları tarafından maalesef farklı yönlere çekilmesi biz Büyük Birlik Partisi Elbistan İlçe Teşkilatımızı ziyadesiyle üzmüştür. Takdir edersiniz ki canımızın yandığı 34 Mehmetçiğimizin şehit olması Türk milletini ve bizi derinden yaralamıştır. Ama şu da bir gerçek ki; Türkiye’de yaşayan 5 milyon Suriyeli mültecinin davranış ve yaşam tarzları bizim insanlarımızda ve özellikle alperen gençler üzerinde olumsuz bir etki bırakmıştır. Hal böyle iken bu zamana kadar bu mültecilere yanlış bir tavrımız olmamıştır. Bizler şehit liderimizden aldığımız terbiyeden dolayı böyle olumsuz olaylara kesinlikle karşıyız. Sadece bir basın açıklaması ve yürüyüşten bir şeyler çıkarmak son derece yanlıştır. Bu basın açıklamaları ve yürüyüşler Türkiye’nin bütün bölgelerinde yapılmaktadır. Bu provokatif olaylarla Alperen Ocağımızın ve Büyük Birlik Partisi İlçe Teşkilatımızın bir ilgisi olmadığının bilinmesini isteriz.”