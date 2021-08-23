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BBP’de mevcut Başkan Hıdır Gezer güven tazeledi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Elbistan İlçe Teşkilatı’nın olağan kongresinde mevcut başkan Hıdır Gezer, tekrar aynı göreve seçilerek güven tazeledi.

BBP’de mevcut Başkan Hıdır Gezer güven tazeledi
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Teşkilat binasında düzenlenen kongreye, Büyük Birlik Partisi MKYK Üyesi İbrahim Alagöz, İl Başkanı Ali Çavuş Gelir, il başkan yardımcıları Mustafa Çil ve Mehmet Avcı, Göksun İlçe Başkanı Ahmet Arslan, Afşin İlçe Başkanı Kenan Köker,  Alperen Ocakları İl Başkanı Mehmet Akif Gelir ve Alperen Ocakları Elbistan İlçe Başkanı Tolgahan Bölükbaşı ile partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan kongrede, güven tazeleyen mevcut ilçe başkanı Hıdır Gezer, tekrar bu göreve seçildi.

Başkan Gezer, 4 yıldır sürdürdüğü ilçe başkanlığında Büyük Birlik Partisi (BBP) bayrağını daha yukarılara taşımak için çaba gösterdiğini belirterek, “Şehit liderimizin Muhsin Yazıcıoğlu’nun izinde; Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici’nin ve partili arkadaşlarımızın desteği ile çalışmalarımıza ilk günkü aşk ve heyecanla devam edeceğiz. Bana bu görevi tekrar layık gören dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) MKYK Üyesi İbrahim Alagöz ve parti yöneticileri de Başkan Gezer’i tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

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