BBP’de bayramlaşma programı düzenlendi

Büyük Birlik Partisi (BBP) MKYK Üyesi İbrahim Alagöz, İlçe Başkanı Hıdır Gezer ve Alperen Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Elbistan Temsilcisi Tolgahan Bölükbaşı’nın ev sahipliğindeki bayramlaşma programına BBP Kahramanmaraş İl Başkanı Ali Çavuş Gelir, Alperen Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kahramanmaraş İl Temsilcisi Mehmet Akif Gelir ile parti yöneticileri katıldı.

Programda ilk olarak söz alan BBP Elbistan İlçe Başkanı Hıdır Gezer, tüm Elbistanlıların ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

BBP Kahramanmaraş İl Başkanı Ali Çavuş Gelir de, il genelindeki teşkilatlarda bayram coşkusuna ortak olmaya çalıştıklarını söyledi.

BBP MKYK Üyesi İbrahim Alagöz ise, Kurban Bayramı’nın, Türk ve İslam coğrafyalarında zulüm ve işgal altında bir bayram daha yaşamak zorunda kalanların kurtuluşlarına vesile olması temennisinde bulundu.

Pandemi nedeniyle 2 yıldır bayramlaşma programı yapamadıklarını hatırlatan Alagöz, “Allah’a şükür, bir Kurban Bayramı’nda daha paylaşmanın, dayanışmanın sevincini ve mutluluğunu yaşadık. Gönüllerimiz gibi kapılarımızı da birbirimize açtık. Dünyanın dört bir yanına dağılmış durumdaki Türk ve İslam alemiyle gönül birlikteliği kurduk. Bu bayram da inşallah birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştirir. Tüm Türk-İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum” dedi.