BBP’de bayramın gündemi ekonomik kriz oldu

Vatandaşın bayram alışverişine bile çıkamadığını belirten Alagöz, “Millet, evine ekmek götüremiyor” dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Elbistan İlçe Teşkilatı’nın bayramlaşma programı Alperen Ocakları Elbistan Şubesi’nde yapıldı. Organizeye, BBP MKYK Üyesi İbrahim Alagöz, BBP Elbistan İlçe Başkanı hıdır Gezer, Alperen Ocakları Elbistan Şube Başkanı Tolgahan Bölükbaşı ve partililer katıldı.

Programda ilk olarak söz alan BBP Elbistan İlçe Başkanı Hıdır Gezer, tüm Elbistanlıların ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

Daha sonra özellikle ekonomik gündeme ilişkin değerlendirme yapan BBP MKYK Üyesi Üyesi İbrahim Alagöz, şunları söyledi:

“Öncelikle Türk-İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum. İslam dünyasının bir an önce kan ve gözyaşından kurtulmasını diliyorum. Türkiye’de bir ekonomik sorun yaşıyoruz. Bölge Milletvekili Sayın Mahir Ünal, bayram programında yaptığı konuşmada insanların yüzlerinin gülmediğini söyledi. Elbistan’a ne istediysek aldık. Adliye yaptırdık, kaymakamlık yaptırdık şimdi de müze yaptırıyoruz dedi. Sayın Mahir Ünal, milletin, kaymakamlık binasıyla, adliye binasıyla, hastaneyle ve müzeyle karnı doymuyor. Seçimden doların 5 liranın da altına düşeceğini kendisi söylemişti. Dolar şimdi 6 liraya yaklaştı. Millet, evine ekmek götüremiyor. Her şey ateş pahası. Çarşı pazar yangın yerine dönmüş. Vatandaş da esnaf da bu durumdan mağdur oluyor. Ama kendilerinin böyle bir sorunu yok. Devletin tüm imkanlarını şuan İstanbul seçimleri için kullanıyorlar. İstanbul’u sizin almanız şart mı?”

Elbistan Belediyesi’nden vatandaşın hizmet beklediğini vurgulayan ancak henüz ortada kapsamlı bir çalışma göremediklerini anlatan Alagöz, “Elbistan’da seçim öncesinde yaptıkları gelişigüzel harcamalarla belediyenin borcunu 100 milyon liraya çıkardılar. Belediye Başkanımız ise umreye gitmiş. Millet hizmet bekliyor. İlçenin hali ortada. Vatandaştan bir dokunup bin ah işitiyoruz. Elbistan’ın kaderi değişmeli. Belediye Başkanının biran önce ilçeye odaklanması gerekiyor. Artık boş vaatlerin zamanı geride kaldı. Vatandaşa hizmetten başka derdinizin olmaması gerekiyor ama bakıyoruz bu konuda da bir adım ilerleme göremiyoruz.

Bayramda sokağa çıkamaz olduk. 4 milyon Suriyeliyi getirdiler ve içimize yerleştirdiler. Arabayla trafik ışıklarında duramaz olduk. Ne can güvenliğimiz var ne de mal güvenliğimiz var. Elbistan’da 5-6 bin Suriyeli var. Bunların bir an önce ya kamplara alınmaları ya da memleketlerine gönderilmeleri gerekiyor. Terör operasyonlarında 15 günde 28 şehit verdik. Ana kuzuları orada vatan, bayrak ve ezan için can veriyor ama bizim hükümet İstanbul’u almanın derdinde. Bu memlekette sadece İstanbullular yaşamıyor” şeklinde konuştu.