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BBP’de bayram sevinci

Büyük Birlik Partisi (BBP) Elbistan İlçe Teşkilatı’nda, Kurban Bayramı dolayısıyla bir bayramlaşma programı düzenlendi.

BBP’de bayram sevinci
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Elbistan İlçe Teşkilatı’nın bayramlaşma programı, ilçe teşkilatında gerçekleştirildi. Organizeye, BBP MKYK Üyesi İbrahim Alagöz, BBP Elbistan İlçe Başkanı Hıdır Gezer, Alperen Ocakları Elbistan Şube Başkanı Tolgahan Bölükbaşı ve partililer katıldı.

Programda ilk olarak söz alan BBP Elbistan İlçe Başkanı Hıdır Gezer, tüm Elbistanlıların ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

Daha sonra konuşan BBP MKYK Üyesi İbrahim Alagöz ise, Kurban Bayramı’nın, Türk ve İslam coğrafyalarında zulüm ve işgal altında bir bayram daha yaşamak zorunda kalanların kurtuluşlarına vesile olması temennisinde bulundu.

Alagöz, “Kurban Bayramı, paylaşmaktır. Allah’a şükür, bir Kurban Bayramı’nda daha paylaşmanın, dayanışmanın sevincini ve mutluluğunu yaşadık. Gönüllerimiz gibi kapılarımızı da birbirimize açtık. Dünyanın dört bir yanına dağılmış durumdaki Türk ve İslam alemiyle gönül birlikteliği kurduk. Dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha haykırdık. Biz, birlik olursak önümüzde hiçbir şey duramaz. Bu bayram da inşallah birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştirir. Tüm Türk-İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum” dedi.



 


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Nerede 1 hafta önce

BBP YAPALAKLILARA EMANET MAŞALLAH MAŞALLAH :)

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