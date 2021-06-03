BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu’ndan ziyaret

Yardımcıoğlu’na Elbistan programında Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Bilal Odunkıran’ın, İl Başkanı Ali Çavuş Gelir ve ilçe başkanları eşlik etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, ziyarette BBP MKYK Üyesi İbrahim Alagöz, BBP Elbistan İlçe Başkanı Hıdır Gezer ve Alperen Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Elbistan Temsilcisi Tolgahan Bölükbaşı ile bir süre sohbet etti. Yardımcıoğlu, buradaki görüşmenin ardından Alperen Ocakları Elbistan Temsilciliğini ziyaret etti.

Ziyaretlerle ilgili olarak değerlendirme yapan Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, “Pandemi süreci nedeniyle bazı programlarımızı ertelemek zorunda kalmıştık. Uzun süredir Elbistan’a gelmeyi istiyorduk. Bugün önce Afşin’de ardından da Elbistan’da teşkilatlarımızı ve yol arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Hasbıhal ederek ilçelerimizin nabzını tutmaya çalıştık. Elbistan, büyük ve potansiyeli olan bir ilçemiz. Bu potansiyelinin de en iyi şekilde değerlendirilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Misafirperverliklerinden dolayı yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

BBP MKYK Üyesi İbrahim Alagöz, BBP Elbistan İlçe Başkanı Hıdır Gezer ve Alperen Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Elbistan Temsilcisi Tolgahan Bölükbaşı da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.