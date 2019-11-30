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Baz istasyonlarından akü ve jeneratör çalan 4 kişi yakalandı

Elbistan, Afşin ve Göksun ilçelerinde baz istasyonlarından akü ve jeneratör çaldığı belirlenen 4 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Baz istasyonlarından akü ve jeneratör çalan 4 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, ayrı ayrı tarihlerde Elbistan, Afşin ve Göksun ilçelerindeki baz istasyonlarından hırsızlık olayları üzerine Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı. Derinleştirilen çalışmalarda 3 ilçedeki hırsızlıkların birbiriyle bağlantılı olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, hırsızlıkta kullanılan iki aracın izine ulaştı. Daha sonra Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, olayın şüphelilerinin M.A, E.Y, A.A ve İ.A. olduğunu belirledi. Elde edilen deliller ışığında, Elbistan’daki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma, 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, baz istasyonlarına ait olduğu belirlenen jeneratör ile akülere ait olduğu değerlendirilen kutup başlarının muhafazasını sağlayan 72 plastik kapak ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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