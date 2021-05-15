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Bayramın ilk günü işlenen cinayete 4 tutuklama

Elbistan’a bağlı Doğan Mahallesi’nde Ali Yalçın’ın ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Bayramın ilk günü işlenen cinayete 4 tutuklama
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Elbistan’a bağlı Doğan Mahallesi’nde Ali Yalçın’ın ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

İlçeye bağlı Doğan Mahallesi’nde yaşanan olayda, 2 grup arasındaki kavgayı ayırmak istediği sırada silahla vurularak hayatını kaybeden Ali Yalçın’ın (46) ölümü sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edilen 5 şüpheli hakim karşısına çıktı. Şüphelilerden B.Y, savcılıkça adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, G.K, B.K, Ö.K. ve B.K. adlı şüpheliler tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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