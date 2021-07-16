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“Bayramı güvenle karşılayalım” çağrısı

Aşılama sayılarının Türkiye ortalamasının altında kaldığı Kahramanmaraş’la ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İl Sağlık Müdürlüğü’nden ‘Bayramı güvenle karşılayalım” uyarısı geldi.

“Bayramı güvenle karşılayalım” çağrısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş’ın aşılama tablosunda kırmızı bölgede yer aldığını işaret ederek vatandaşları bayrama aşılanmış bir şekilde girmeye davet etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yayımlanan aşılama haritasında, 83,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik takip etti. Yüzde 33,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis’i sırasıyla Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane takip etti. Kahramanmaraş’taki aşılama oranı ise yüzde 53,5 olarak kayıtlara geçti. Bakan Koca, “Gaziantep ve Konya kırmızı kategoriden çıktı. Sıra Kahramanmaraş, Aksaray ve Adıyaman'da. Bayrama kadar aşımızı olarak güvenle bayramı karşılayalım” dedi.

Vaka sayısının 1 puan artarak yüz binde 10.79’a yükseldiği Kahramanmaraş’ta aşılama oranını artırmak için bir çağrı da İl Sağlık Müdürlüğü’nden geldi.

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü, “Bilindiği üzere salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugünde aşıdır. Koronavirüs salgınının sonunu getirmek, geleceğe sağlıkla bakmak ve Kurban Bayramını güvenle karşılayabilmek için vakit kaybetmeden mutlaka aşımızı olalım. İlimizde kamu-üniversite-özel tüm sağlık tesislerinde ve birçok mobil aşı noktasında aşılarınızı ücretsiz olarak ve güvenle yaptırabilirsiniz. 18 yaş ve üzeri herkesi hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığının korunması için aşı olmaya davet ediyoruz” ifadeleri ile vatandaşlara çağrıda bulundu.

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