banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bayramda termometreler 39 dereceyi görecek

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün yaptığı tahminlere göre, Elbistan, Kurban Bayramı süresince güneşli ve sıcak havanın etkisinde kalacak. Bayramın ikinci artmaya başlayacak sıcaklıklar, 39 dereceye kadar ulaşacak.

Bayramda termometreler 39 dereceyi görecek
banner145
banner143

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı’nda ülke genelindeki hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre, Kurban bayramı tatili süresince yurdumuzun sıcak havanın etkisinde kalacağı, bu hafta sonu Cumartesi günü Doğu Karadeniz kıyı kesiminde, bayramın 1.günü) Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen hafif sağanak yağışlar dışında Kurban bayramı sonuna kadar ülkemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde azalarak mevsim normalleri altına düşen ve hafta ortasından itibaren artmaya başlayan hava sıcaklıklarındaki artışın, hafta sonu ve bayram haftası boyunca devam edeceği, ülke genelinde mevsim normalleri civarında, hafta sonundan itibaren yurdumuzun güney ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Ülke genelindeki sıcak hava dalgasından Elbistan da nasibini alacak. Bayramın birinci günü mevsim normallerinde seyredecek hava sıcaklığı, bayramın ikinci gününden itibaren artışa geçecek. Bayramın 3.günü termometreler 38 dereceyi gösterecek. Bayramın 4.gününde ise sıcaklık mevsim normallerinin çok üzerine çıkarak 39 derece olacak.

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner129

banner116