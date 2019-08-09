Bayramda termometreler 39 dereceyi görecek

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı’nda ülke genelindeki hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre, Kurban bayramı tatili süresince yurdumuzun sıcak havanın etkisinde kalacağı, bu hafta sonu Cumartesi günü Doğu Karadeniz kıyı kesiminde, bayramın 1.günü) Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen hafif sağanak yağışlar dışında Kurban bayramı sonuna kadar ülkemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde azalarak mevsim normalleri altına düşen ve hafta ortasından itibaren artmaya başlayan hava sıcaklıklarındaki artışın, hafta sonu ve bayram haftası boyunca devam edeceği, ülke genelinde mevsim normalleri civarında, hafta sonundan itibaren yurdumuzun güney ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Ülke genelindeki sıcak hava dalgasından Elbistan da nasibini alacak. Bayramın birinci günü mevsim normallerinde seyredecek hava sıcaklığı, bayramın ikinci gününden itibaren artışa geçecek. Bayramın 3.günü termometreler 38 dereceyi gösterecek. Bayramın 4.gününde ise sıcaklık mevsim normallerinin çok üzerine çıkarak 39 derece olacak.