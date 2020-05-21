Bayramda nöbet tutacak akaryakıt istasyonları belirlendi

Sokağa çıkma yasaklarında getirilen nöbetçi akaryakıt istasyonu uygulaması, Ramazan Bayramını kapsayan 4 günlük kısıtlamada da uygulanacak. Elbistan’da daha önceki sokağa çıkma kısıtlamalarında günlük 2 adet olarak belirlenen nöbetçi akaryakıt istasyonlarının sayısı 3’e çıkarıldı. Buna göre, sokağa çıkma yasağının başladığı arife günü Binali Yıldırım Bulvarı’ndaki Kıral Petrol, Çoğulhan yolu Doğan Mahallesi’nde hizmet veren Yılmazlar Doğan Petrol ve Eldelek Caddesi’nde hizmet veren Ayza Petrol nöbetçi olacak. Bayramın birinci günü ise Tepebaşı Caddesi üzerinde yer alan Çiçek Petrol, Termik Caddesi üzerinde yer alan Bay-Er Petrol ve Nurhak yolu üzerinde yer alan Nusretoğulları Petrol nöbetçi olacak. Bayramın ikinci olan 25 Mayıs’ta da, Güvercinlik Mahallesi’nde hizmet veren Faruk Ünal TP Petrol, Termik Caddesi’nde hizmet veren Böl-Taş Petrol ve Nurhak kavşağındaki Ensar Petrol nöbetçi olacak.

Yasağın son gününde de, Adnan Menderes Bulvarı’ndaki Alembeyliler Petrol, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’ndaki Çevikler Petrol ve Binali Yıldırım Bulvarı’ndaki Topallar Petrol hizmet verecek.