Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bir müjde geldi. Yapılan açıklamada, 4 günlük Kurban Bayramı süresince belediye otobüslerinin ücretsiz yolcu taşıyacağı belirtildi. Vatandaşların rahat ve konforlu yolculuk yapmaları adına çalışmaların sürdüğünün belirtildiği açıklamada, ulaşımda herhangi bir aksamanın yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığı da ifade edildi.
Bayramda belediye otobüsleri ücretsiz olacak
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Kurban Bayramı boyunca belediye otobüslerinin ücretsiz yolcu taşıyacağı belirtildi.
09 Ağustos 2019 Cuma 18:25
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bir müjde geldi. Yapılan açıklamada, 4 günlük Kurban Bayramı süresince belediye otobüslerinin ücretsiz yolcu taşıyacağı belirtildi. Vatandaşların rahat ve konforlu yolculuk yapmaları adına çalışmaların sürdüğünün belirtildiği açıklamada, ulaşımda herhangi bir aksamanın yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığı da ifade edildi.
ücretsiz istemiyoruz, zamanında gelsinler yeter. Birde planlama yapanlar bayram kalabalıklarını hiç düşünmüyor mu? en azından akşamları seferleri yarım saatte bire indiremezlermi? alış-veriş için binlerce insan çarşıya akın ederken saatlerce servis beklemek neyin sonucudur? bayram arefesinde bunlar lütfen dikkate alınsın....en azından diğer bayramlarda...
Belediye otobüsleri yani siyah plakalı otobüsler ücretsiz halk otobüsleri ücretli elbistanda çoğu hatta halk otobüsleri çalışıyor ücretli ama belediye otobüsleri bir elin parmaklarını geçmez yani siyah plakalı ücretsiz
İyi Bayramlar olmayan hizmetin reklamını neden yapıyorsunuz bayram üçüncü gün 08:05 de pazar yerinde belediye çalışanlarına sordum hastane var mı diye üç adet otobüs vardı hastane yok git timi diye sordum hastane yok dediler kolay gele gürbüz başkan.
Düşünen uygulayan dan Allah razı olsun vatandaşa hizmet vatan a hizmet tir
Halk otobüs şoförlerine teşekkür ederiz
Iyi hizmet arkasindan gine bir şeylere zam gelirse Şaşmayalim