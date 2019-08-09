Bayramda belediye otobüsleri ücretsiz olacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bir müjde geldi. Yapılan açıklamada, 4 günlük Kurban Bayramı süresince belediye otobüslerinin ücretsiz yolcu taşıyacağı belirtildi. Vatandaşların rahat ve konforlu yolculuk yapmaları adına çalışmaların sürdüğünün belirtildiği açıklamada, ulaşımda herhangi bir aksamanın yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığı da ifade edildi.