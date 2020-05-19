Bayram süresince sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Arife gününden bayramın son gününe kadar 23-26 Mayıs'ta 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreci kapsamında alınan yeni kararları ise şu şekilde sıraladı:

“24 Mayıs Pazar saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkabileceklerdir. Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecek.29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz.15 ilimiz için geçerli olan şehirlerarası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır. Eğitim-öğretim yılı sona erdirildi. Yeni eğitim-öğretim yılı eylül ayında başlayacaktır.Açık cezaevlerinde olup da salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin mahkûmun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır.”