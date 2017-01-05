Bayırbucak Türkmenlerine 47 tırlık yardım

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Hayrat Yardım Vakfının ortaklaşa düzenledikleri Suriye Bayırbucak Türkmenlerine yardım kampanyası kapsamında toplanan 47 tırlık yardım kafilesi yola çıktı. Kampanya kapsamında gönderilen tır sayısı 143’e çıktı.

Kahramanmaraş Doğukent Camii önünden hareket eden yardım tırlarını Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Hasan Balbaba ile şube müdürleri, Hayrat Vakfı gönüllüleri, Sosyal Yardım Hizmetler Şube Müdürlüğü personelleri, öğrenciler ve vatandaşlar uğurladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Hasan Balbaba, bugün 47, toplamda da 143‘üncü yardım tırını göndereceklerini belirterek, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Hayrat Vakfı işbirliği ile 46 tır hedefiyle başlayan organizasyonda 47 tır teslim edildi. Ardından Peygamberimizin yaşı kadar 63 tır hedeflendi, 82 tır teslim edildi. Allah’ın 99 ismi kadar hedef belirlendi. Şu anda 143. tırı gönderiyor olmanın şükrünü yaşıyoruz” dedi.

Son sevkiyatta Ekinözü ve Nurhak ilçeleriyle birlikte 8 tır, Afşin ilçesinden de 5 tır olmak üzere 13 tır teslim edildiğini söyleyen Balbaba, "Özellikle de okullardan on binlerce öğrenci yavrularımızın özverileri ve gayretleriyle ensar Kahramanmaraşlı kardeşlerimiz, Suriyeli Müslüman ve soydaşlarının yanında olduğunu bu tırlarla göstermiştir” diye konuştu.

İl Müftüsü Celal Sürgeç’in dualarının ardından 47 tır kornalarını çalarak Suriye’ye doğru yola çıktı.