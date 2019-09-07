Bayazıt’tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elbistan’da da 3 aylık yaz tatilinin ardından yeni eğitim-öğretim yılının ilk ders zili bugün çaldı. Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, yayımladığı mesajla, yeni eğitim-öğretim yılına başlayacak öğrenciler ve milli eğitim camiasına başarılar diledi.

Elbistan’da, 35 binden fazla okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin ders başı yapacağını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, “Yeni ümitlerle başladığımız yeni eğitim öğretim yılının; sevgili öğrencilerimize, değerli öğretmenlerimiz ile milli eğitim camiamıza ve saygıdeğer velilerimiz ile ülkemize, ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Her zaman olduğu gibi yeni eğitim-öğretim döneminde de önceliğimiz öğrencilerimize her yönüyle en iyi eğitimi vermek olacaktır” dedi.

Bilginin kuvvetine vurgu yapan Bayazıt, mesajında hem öğrencilere, hem meslektaşlarına hem de velilere seslendi.

Öğrencilerden; bilgiyi üreten, araştıran, sorgulayan, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanan, girişimci ve yenilikçi bir nesil olmalarını isteyen Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, “En büyük amacımız, sizlerin milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkesini ve milletini seven, değerlerini özümsemiş, demokrasiyi içselleştirmiş, sevgi, saygı, hoşgörü, yardımlaşma ve sorumluluk sahibi olma erdemlerini kazanmış bireyler olarak yetişmenizi sağlamaktır. Ülkemizin aydınlık geleceğini sizler inşa edeceksiniz. Sizlere güvenimiz tamdır” şeklinde konuştu.

Bayazıt, meslektaşlarına hitaben de, öğretmenlerin eğitimin temel taşı olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

“Saygıdeğer meslektaşlarım; eğitimimizin temel taşı olan sizler, bu kutsal mesleğin onurlu birer üyesi olarak öğrencilerimizin yetişmesinde yaptığınız ve yapacağınız fedakârlıklardan asla şüphemiz yoktur. En büyük yardımcımızın sizler olduğunu bilmenizi isterim. Her başarıda, sizin alın teriniz ve emeğiniz var. Sizlere şimdiden teşekkür ediyor ve bundan sonra da, bu ülkenin değerleriyle donanmış, sorumluluk sahibi ve başarısı yüksek öğrenciler yetiştirebilmek için sizlerin desteğini bekliyorum.”

Eğitimde başarının okul, aile ve çevre üçgeninde şekillendiğine vurgu yapan Bayazıt, velilere de şu sözlerle seslendi:

“Değerli velilerimiz; çocuklarınız artık bizlere emanet. Onları; değerleriyle değerlenen, özgüvenleri gelişmiş, aklını kullanan, soran ve sorgulayan, düşündüğünü rahatça ifade edebilen, milli ve manevi değerleri özümsemiş, ülkesini ve insanları seven bireyler olarak yetiştirmek için çaba göstereceğiz. Eğitim de başarı; Okul, aile ve çevre üçgeninde şekillendiği için, sizlerden kendinizin ve ülkemizin geleceğinin garantisi gençlerimizin eğitim öğretim yuvalarındaki yolculuklarında desteklerinizi bekliyoruz.”