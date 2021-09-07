Bayazıt, öğrencilerin sevincine ortak oldu

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerin sevincine ortak oldu.

Arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan öğrencileri yalnız bırakmayan Bayazıt, ziyaret ettiği sınıflardaki öğrencilerle bir süre sohbet ederek Covid-19 salgınına karşı temizlik, mesafe ve maske kullanımı konusunda öğrencilere nasihatlerde bulundu.

Öğrencilere eğitim ve öğretim hayatlarında başarı dileklerinde bulunan Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, yeni eğitim öğretim yılının eğitim camiasına, öğrenci ve velilerine hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Okullarda Covid-19’la ilgili tüm tedbirlerin alındığını belirten Bayazıt, “Tüm eğitimcilerimizden, velilerimizden ve öğrencilerimizden bireysel olarak da gerekli tedbirleri eksiksiz almalarını rica ediyoruz. Biliyoruz ki ancak birlikte hareket edersek salgın sürecini sağlıkla atlatabiliriz. Yeni eğitim öğretim yılının ülkemize ve memleketimize hayırlar getirmesi temenni ediyorum. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize de sağlıklı, başarılı, verimli bir eğitim öğretim yılı diliyorum” şeklinde konuştu.