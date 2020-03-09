Batı Kurs Merkezi’nden üniversite adaylarına tatbikat sınavı

Elbistan’da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek hazırlık sınıfı öğrencisi, Batı Kurs Merkezi ile Test Okul Yayınları Bayisi Kardelen Kırtasiye tarafından ortaklaşa düzenlenen tatbikat sınavında ter döktü. Sınav, 2 oturum halinde gerçekleştirildi. Kurum sahiplerinden Murat Ceyhan’ın uyguladığı sınavda, öğrencilerin geleceklerini belirleyecek sınavlardaki sorulara eşdeğer sorular soruldu.

Büyük ilgi gören sınavla ilgili olarak değerlendirme yapan Batı Kurs Merkezi’nden Murat Ceyhan ile Kardelen Kırtasiye’den Emrah Aslan, sınavın TYT alanında gerçekleştirildiğini söylediler.

Üniversite hayali kuran adayların, bilgilerini test etmeleri ve sınav stresinden kurtulmalarını amaçladıklarını belirten Ceyhan ve Aslan, “Öğrencilerimiz, üniversite hayali kuruyorlar. Biz de kurdukları bu hayale ve hedeflerine yaklaştırmayı gaye edindik. Bu kapsamda, düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) birinci aşaması olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girecek üniversite adaylarının sınav stresini yenmeleri için tatbikat sınavı yaptık. Tatbikat sınavımız, mezun grubu adaylara yönelik olarak yapıldı. Yaklaşık 1000 öğrenci sınava katıldı. Tatbikat sınavı ile öğrencilerimizin hayalini kurdukları üniversitelere girmeleri noktasında sınav stresinden kurtulmalarını amaçladık. YKS formatındaki sorularla, adaylarımızın bilgilerini test etmelerine imkan tanıdık. Üniversite adaylarımızın, gerçek sınavdaki heyecanını yenmesine destek olarak sınav pratiğini artırıp deneyim kazanmalarını amaçladık” diye konuştular.

Üniversite adaylarının, motivasyonlarının artması, gerçek sınav atmosferini önceden yaşamaları ve gerçek sınav hissi oluşturması için yapılan sınavda adaylar, yeni değişen sınav sistemine de adapte oldu. Adaylar, tatbikat sınavı için Batı Kurs Merkezi ile Kardelen Kırtasiye yetkililerine teşekkür ettiler.

















