Baştürk, terör saldırısını kınadı

Koop-İş Sendikası Elbistan Temsilcisi Orhan Baştürk, Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlerin içinde bulunduğu halk otobüsüne yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

14 askerin şehit olduğu, 55 kişinin de yaralandığı hain saldırıyı lanetleyen Baştürk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"17 Aralık 2016 Cumartesi günü Kayseri Komando Tugay Komutanlığından izne çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı araç saldırısında 14 kahraman askerimiz şehit olmuş, 55’i de yaralanmıştır. Alçakça ve kalleşçe düzenlenen bu saldırıyı şiddetle lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ve yüce Türk milletine başsağlığı, yaralı kahraman askerlerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.”