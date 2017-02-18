Baştürk: Taşerona kadro ve promosyon sorunu çözülmeli

Koop-İş Sendikası Elbistan Temsilcisi Orhan Baştürk, kamuda çalışan taşeron işçilerin kadro ve banka promosyon sorunlarının ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Hükümetin, taşeron işçilerin kadro probleminin çözülmesi için attığı adımı yeterli görmediklerini belirten Koop-İş Sendikası Elbistan Temsilcisi Orhan Baştürk, “Hükümetin önerdiği ‘özel statülü memur’ modeli, yeni bir istihdam biçimi ortaya çıkaracağı gibi, taşeron işçilerin sendikal hak ve özgürlüklerini de ortadan kaldıracaktır” diye konuştu.

Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Baştürk, taşeron işçi sisteminin ülkemiz için kanayan bir yaraya dönüştüğünün altını çizerek, “Ülkemizde taşeron çalıştırma önemli bir sorun haline gelmiştir. Son açıklanan resmi rakamlara göre, kamuda taşeron işçi sayısı 750 bine ulaşmıştır. Taşeron işçiler, kısıtlı haklarıyla çalışma yaşamının en dezavantajlı çalışanları haline gelmiştir. Taşeron konusu ülkemiz için kanayan bir yaradır. Hükümetimiz sorunun çözümü için bir adım atmıştır ancak, bu adım bizce yeterli değildir. Hükümetin önerdiği ‘özel statülü memur’ modeli, yeni bir istihdam biçimi ortaya çıkaracağı gibi, taşeron işçilerin sendikal hak ve özgürlüklerini de ortadan kaldıracaktır” ifadelerini kullandı.

Baştürk, “TÜRK-İŞ ve sendikamız Koop-İş sendikası, yıllardır taşeron işçilerin örgütlenmesi ve toplu sözleşme hakkına kavuşması için etkili bir biçimde mücadele etmiştir. Bu sayede taşeron işçiler sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi bağıtlama haklarına kavuşmuştur. TÜRK-İŞ ve Koop-İş, kamuda çalışan taşeron işçilerin tamamının, kamu işçisi sıfatıyla istihdam edilmelerini ve işçi sendikalarına üye olarak özgür toplu pazarlık haklarından yararlanmaya devam etmelerini talep etmektedir.

Ayrıca, kamuda çalışan işçilerin tamamı, özel sektörde çalışan işçilerin de önemli bir bölümü, banka promosyonlarından yararlanmaktadır. Talebimiz, kamuda çalışan 750 bin taşeron işçinin de bu haktan yararlandırılmalarıdır. Böylece çalışanlar arasındaki ayrımcılık bir nebze olsun azalacak, eşitlik ilkesi gözetilecektir” dedi.