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Başsavcılıktan kız çocuğuna cinsel istismar açıklaması

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede bir kız çocuğunun cinsel istismar edilmesi olayı ile ilgili olarak 1 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan kız çocuğuna cinsel istismar açıklaması
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Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede bir kız çocuğunun cinsel istismar edilmesi olayı ile ilgili olarak 1 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada gündeme gelen bir kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapıldı.

İddia edilen olay hakkında derhal soruşturma başlatıldığı ve şüphelinin de başsavcılığın talimatı doğrultusunda gözaltına alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Elbistan ilçesinde bir kız çocuğunun cinsel istismar edilmesi olayı ile ilgili bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında çıkan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Olayın Cumhuriyet Başsavcılığımızca öğrenilmesi üzerine derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, olayın şüphelisi 28 Nisan 2021 tarihinde gözaltına alınmıştır.”

Olayla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğüne değinilen açıklamanın devamında, “Suç mağdurunun yaşının küçük olması sebebiyle uzmanlar eşliğinde beyanının alınabilmesi amacıyla Kahramanmaraş Çocuk İzleme Merkezinde ifadesinin alınması işlemlerine devam edilmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca suça yönelik delillerin eksiksiz bir şekilde toplanması konusunda Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gerekli talimatlar verilmiştir. Olayla ilgili soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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