Başsavcılıktan FETÖ’nün askeri okul imamı dahil 51 kişiye gözaltı

15 Temmuz darbe girişimden bu yana en kapsamlı FETÖ/PDY operasyonlarından birini başlatan Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği’ne bağlı ekiplerce, Elbistan merkezli 18 ayrı il ve 42 ayrı adreste bulunan; aralarında askeri okullara öğrenci yetiştiren, askeri okulların sınav sorularını veren, aralarında örgüt imamı subay ve astsubayların da olduğu 51 şahıs hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verdi.

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)’ye yönelik olarak başlatılan soruşturmalar tüm hızıyla sürüyor. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın örgütün askeri okullar ayağını ortaya çıkarmaya dönük başlattığı son soruşturma, 18 ilde eşzamanlı olarak sürdürülüyor. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda operasyonun startını veren Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, Elbistan merkezli olarak Adıyaman, Konya, Şanlıurfa, Malatya, Ordu, Iğdır, Ankara, Mardin, Şırnak, Muğla, Kars, Antalya, Kayseri, Kütahya, İstanbul, Erzincan, Bingöl ve Kahramanmaraş’ta arama, el koyma ve soruşturmalar çerçevesinde, örgütün askeri okullarla ilgili ayağına büyük darbe vuruldu.

Aralarında FETÖ/PDY’nin askeri okullara öğrenci yetiştiren ve sınav sorularını veren örgüt imamı subay ve astsubaylarında bulunduğu 51 şahıs hakkında sabah erken saatlerde başlatılan operasyonda 42 ayrı adreste arama, el koyma ve gözaltı işlemleri uygulandı. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne üye olmak suçlamasıyla gözaltına alınan şahıslar, işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturmanın büyük bir titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.