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Başsavcılıktan doktorlara bilgilendirme toplantısı

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Elbistan, Nurhak ve Ekinözü ilçelerindeki devlet hastanelerinde görev yapan doktorlara yönelik olarak adli rapor hazırlama aşaması hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Başsavcılıktan doktorlara bilgilendirme toplantısı
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 Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Elbistan, Afşin ve Ekinözü ilçelerinde görev yapan doktorlara yönelik olarak adli rapor hazırlama aşamalarına ilişkin bilgilendirme toplantılarının sonuncusu Elbistan Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirildi. Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım’ın selamlama konuşmasının ardından toplantının amacına ilişkin değerlendirme yapan Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, adli raporların gerek kolluk kuvvetlerinin çalışmasında gerekse de yargılama aşamasındaki önemine değindi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, “Diyaloglarımızı canlı tutmak istiyoruz. Soruşturma dosyalarında yer alan adli raporların hazırlanmasında karşılaştığımız sorunların giderilmesi, çözüm yollarının bulunması ve soruşturmaların daha etkin ve verimli hale getirilmesini arzu ediyoruz. Sizin hazırladığınız raporlar, emniyet ve jandarmamızla son olarak da soruşturma safhasında bizler için çok önemli. TCK ve CMK’nın 3-4 maddesi üzerinde yoğunlaşacağız.  Raporlardaki eksikliklerin giderilmesinin yanı sıra uygulama birliğinin sağlanmasını da amaçlıyoruz. Sizin düzenlediğiniz raporlar, yargılamada gerçekten hayati öneme sahip. Düzenlenecek raporlardaki bilgiler ışığında şüphelinin suç vasfı değerlendirilerek alacağı temel cezalar üzerinde yoğunlaşıyoruz” dedi.

Başsavcı Ormancı, doktor ve sağlık çalışanlarına şiddet konusunda da gereken hassasiyeti gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Başsavcı Ormancı’nın açılış konuşmasının ardından Elbistan Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcıları tarafından adli raporların doğru hazırlanması ve dikkat edilmesi gereken noktalara ilişkin bilgiler aktarıldı.

Toplantı, soruların cevaplandırılması ile sona erdi.


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