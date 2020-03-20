Başsavcılıktan ‘cezaevinde salgın tedbiri yok’ iddialarına yalanlama

Açıklamada, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki koronavirüs tedbirlerinin yetersiz olduğu ve mahkumlar için kolonya benzeri ürünlerin bulunmadığı yönündeki açıklamalarının, gerçeği yansıtmadığının altı çizildi.
Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda Covid-19 şüphesi olan ya da bu salgın nedeniyle karantinaya alınan hükümlü/tutuklu ya da personel bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Ülkemiz genelinde olduğu gibi Elbistan Adliyesi, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Afşin Adliyesi ve Göksun Adliyesi’nde gerekli olan tedbirler en üst seviyeye çıkarılmıştır. Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda Covid-19 şüphesi bulunan ya da bu salgın nedeniyle karantinaya alınan hükümlü/tutuklu veya personel yer almamaktadır. Elbistan Adliyesi, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Afşin Adliyesi ve Göksun Adliyesi’nin giriş-çıkışlarında görev yapan tüm personele vardiya başlangıcında eldiven ve maske dağıtılmakta, kişilerin kolayca ulaşabileceği tüm noktalarda dezenfektan bulundurulmakta, rutin şekilde havalandırma, temizlik ve dezenfekte işlemleri yapılmakta ayrıca Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda görevli personel dahil kuruma giriş yapan tüm şahısların temassız şekilde ateşi ölçülmektedir.
Bu konuyla ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımların gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamakta olup, resmi açıklamalar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi önem arz etmektedir.”