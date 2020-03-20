banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başsavcılıktan ‘cezaevinde salgın tedbiri yok’ iddialarına yalanlama

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, sosyal medyada Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda koronavirüsle ilgili önlem alınmadığı ve dezenfektasyon yapılmadığı yönündeki iddialara ilişkin olarak bir açıklama yapıldı.

Başsavcılıktan ‘cezaevinde salgın tedbiri yok’ iddialarına yalanlama
Balik Dunyasi Reklam
banner43

Açıklamada, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki koronavirüs tedbirlerinin yetersiz olduğu ve mahkumlar için kolonya benzeri ürünlerin bulunmadığı yönündeki açıklamalarının, gerçeği yansıtmadığının altı çizildi.

Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda Covid-19 şüphesi olan ya da bu salgın nedeniyle karantinaya alınan hükümlü/tutuklu ya da personel bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemiz genelinde olduğu gibi Elbistan Adliyesi, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Afşin Adliyesi ve Göksun Adliyesi’nde gerekli olan tedbirler en üst seviyeye çıkarılmıştır. Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda Covid-19 şüphesi bulunan ya da bu salgın nedeniyle karantinaya alınan hükümlü/tutuklu veya personel yer almamaktadır. Elbistan Adliyesi, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Afşin Adliyesi ve Göksun Adliyesi’nin giriş-çıkışlarında görev yapan tüm personele vardiya başlangıcında eldiven ve maske dağıtılmakta, kişilerin kolayca ulaşabileceği tüm noktalarda dezenfektan bulundurulmakta, rutin şekilde havalandırma, temizlik ve dezenfekte işlemleri yapılmakta ayrıca Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda görevli personel dahil kuruma giriş yapan tüm şahısların temassız şekilde ateşi ölçülmektedir.

Bu konuyla ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımların gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamakta olup, resmi açıklamalar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi önem arz etmektedir.”









Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Başsavcılıktan ‘cezaevinde Salgın Tedbiri Yok’ Iddialarına Yalanlama
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.