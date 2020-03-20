Başsavcılıktan ‘cezaevinde salgın tedbiri yok’ iddialarına yalanlama

Açıklamada, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki koronavirüs tedbirlerinin yetersiz olduğu ve mahkumlar için kolonya benzeri ürünlerin bulunmadığı yönündeki açıklamalarının, gerçeği yansıtmadığının altı çizildi.

Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda Covid-19 şüphesi olan ya da bu salgın nedeniyle karantinaya alınan hükümlü/tutuklu ya da personel bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemiz genelinde olduğu gibi Elbistan Adliyesi, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Afşin Adliyesi ve Göksun Adliyesi’nde gerekli olan tedbirler en üst seviyeye çıkarılmıştır. Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda Covid-19 şüphesi bulunan ya da bu salgın nedeniyle karantinaya alınan hükümlü/tutuklu veya personel yer almamaktadır. Elbistan Adliyesi, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Afşin Adliyesi ve Göksun Adliyesi’nin giriş-çıkışlarında görev yapan tüm personele vardiya başlangıcında eldiven ve maske dağıtılmakta, kişilerin kolayca ulaşabileceği tüm noktalarda dezenfektan bulundurulmakta, rutin şekilde havalandırma, temizlik ve dezenfekte işlemleri yapılmakta ayrıca Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda görevli personel dahil kuruma giriş yapan tüm şahısların temassız şekilde ateşi ölçülmektedir.