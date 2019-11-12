Başsavcılık, vatandaşlara 1000 adet ceviz fidanı dağıttı

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı ile Göksun Orman İşletme Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği proje kapsamında temin edilen ceviz fidanları, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Geleceğe Nefes projesi kapsamında Göksun Orman İşletme Müdürlüğünün organize ettiği fidan dikimi etkinliğine; Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Göksun Adliyesinde görevli Hakim-Savcılar, Elbistan Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Aslan ile denetimli serbestlik personeli ve yükümlüleri katıldı. Etkinlik kapsamında 500 adet fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikimi sonrasında Göksun Adliye Sarayı önünde adliye personeli ile vatandaşlara, Göksun Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilen 1000 adet ceviz fidanı dağıtıldı.

Fidan dikimi ve ceviz fidanı dağıtımı ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği Milli Ağaçlandırma Günü ve ‘Geleceğe Nefes’ projesi kapsamında Göksun’daki fidan dikme etkinliğine katıldık. Ülkemizin ve ilçemizin geleceğine katkı sunmak amacıya fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Tüm Türkiye’de büyük destek bulan bu proje ile inşallah orman varlıklarımız artacak ve geleceğe daha yeşil bir ülke bırakmış olacağız. Etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Ağaçlandırmanın yanı sıra vatandaşlara gelir getirici meyve ağaçları da dağıtmak için Göksun Orman İşletme Müdürlüğü ile ortaklaşa proje hazırladıklarını belirten Başsavcı Ormancı, “Bu projemiz kapsamında da 1000 adet ceviz fidanı dağıtımı yaptık. Bu fidanlar da vatandaşlarımız için hem gelir getirici özelliği var hem de yine bölgemizin ağaçlandırılmasına katkı sunacak. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı olarak, bu tür faaliyetlerimizi ve projelerimizi önümüzdeki günlerde de sürdürmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.



