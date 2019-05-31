Başsavcı Sorkut ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kaya’nın tayini çıktı

Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Feryat Sorkut ile Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya’nın görev yerleri Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yayımladığı Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile değişti.

Başsavcı Sorkut, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf) atanırken Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya da Ankara Hakimliği’ne atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin yayımladığı Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti. Aralarında, Diyarbakır, Samsun ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin başsavcısı yeniden belirlendi. Kararnameyle ayrıca Van, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirildi, bu mahkemelerin hakim ve savcı ihtiyacına göre atamalar yapıldı.

HSK'nın yaz kararnamesi olarak bilinen Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti. Bunların; 3 bin 358’i adli yargı hakim ve savcılarını, 364’ü ise idari yargı hakimlerini kapsıyor.

Kararname ile Ağustos 2017’den beri Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Yunus Feryat Sorkut, yeni kurulan ve istinaf mahkemesi olarak adlandırılan Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na atandı. Sorkut’un yerine Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı olarak Antalya Cumhuriyet Savcısı Hayri Ormancı atandı.

Yine aynı dönemde Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak göreve başlayan Yunus Kaya’nın da tayini çıktı. Kaya, Ankara Hakimliği’ne atandı. Kaya’nın yerine ise Gaziantep Hakimi Orhan Gündoğdu atandı.



Başsavcı Sorkut ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kaya’nın yanı sıra Elbistan Adliyesi’nde görev yapan hakim ve savcıların da görev yerleri değişti.

Elbistan Hakimi Seyit Ahmet Alkan Edremit Hâkimliği’ne, Elbistan Hakimi Yusuf Kenan Taşkın Antalya Hâkimliği’ne, Elbistan Hakimi Şeyda Nur Ün Ankara Hâkimliği’ne, Elbistan Hakimi Ersin Çeçen Denizli Hakimliği’ne, Elbistan Hakimi İbrahim Atakan İzmir Hakimliği’ne, Elbistan Hakimi Vasviye Caner Kayseri Hakimliği’ne, Elbistan Hakimi Süleyman Utku Gürler Ankara Hakimliği’ne, Elbistan Hakimi Gürkan Sözen Ankara Hakimliği’ne, Elbistan Hakimi İsminur Şahin Atakan İzmir Hakimliği’ne, Elbistan Hakimi Sefer Efetürk Bursa Hakimliği’ne, Elbistan Hakimi Niyazi Tüfekçidere Selçuk Hakimliği’ne, Elbistan Hakimi Sema Erdağı Kayseri Hakimliği’ne, Elbistan Cumhuriyet Savcısı Büşra Nur Öten Adana Cumhuriyet Savcılığı’na, Elbistan Cumhuriyet Savcısı Volkan Yusuf Öten Adana Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

Gümüşhane Hakimi Niyazi Tüfek Elbistan Hakimliği’ne, Kula Hakimi Rabia Tüfek Elbistan Hakimliği’ne atandı.



