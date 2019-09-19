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Başsavcı Ormancı’dan nezaket ziyareti

Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazeteleri’ne nezaket ziyaretinde bulundu.

Başsavcı Ormancı’dan nezaket ziyareti
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Başsavcı Ormancı, ziyarette Elbistanın Sesi Gazetesi kurucusu Mehmet Göçer ve Elbistan Kaynarca-Elbistanın Sesi Gazetelerinin yönetim kurulu üyeleri Ökkeş Saatçi, Ahmet Göçer, Himmet Göçer ve Meltem Göçer’le bir süre sohbet etti.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, yeni adli yılın geçtiğimiz hafta başladığını ve yoğun bir sürecin startını verdiklerini belirtti. Soruşturmaların etkin ve hızlı bir şekilde tamamlanması için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarının altını çizen Başsavcı Ormancı, Yeni Adliye Sarayı’nın taşınması sürecinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Elbistanın Sesi Gazetesi kurucusu Mehmet Göçer ve Elbistan Kaynarca-Elbistanın Sesi Gazetelerinin yönetim kurulu üyeleri Ökkeş Saatçi, Ahmet Göçer, Himmet Göçer ve Meltem Göçer de Başsavcı Hayri Ormancı’ya ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.


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