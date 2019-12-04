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Başsavcı Ormancı: “Adaletin tecellisi için mesaimiz yeni binamızda devam ediyor”

Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, “Tüm birimlerimizle beraber tek çatı altında daha iyi hizmet sunmanın gayreti içinde olacağız” dedi.

Başsavcı Ormancı: “Adaletin tecellisi için mesaimiz yeni binamızda devam ediyor”

Yunus Emre Mahallesi’nde inşa edilen yeni Adalet Sarayı, ilçedeki tüm adli ve yargı birimlerini tek çatı altında topladı. Daha önce büyük çoğunluğu 30 yıllık adliye binası olmak üzere şehrin değişik yerlerinde hizmet sunan adli ve yargı birimleri, Yunus Emre Mahallesi’nde inşa edilen Elbistan Adliye Sarayı’na taşındı. Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı ile Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Adalet Komisyonu Başkanı Orhan Gündoğdu, mesai öncesinde adliyede görev yapan hakim, savcı ve personellerle bir araya geldi. Aile fotoğrafı çektirdikten sonra değerlendirmelerde bulunan Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, yeni binadaki tüm iletişim ve ulusal yargı ağı ile entegrasyon ve altyapı hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde sağlandığını söyledi.

Yeni binaya taşınmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başsavcı Ormancı, “Çalışmalarımıza hafta başından itibaren yaklaşık 22 bin metrekare kapalı alana sahip olan yeni adliye sarayımızda devam ediyoruz. Gerçekten modern bir hizmet binasındayız. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da adaletin hızlı bir şekilde tecellisi için mesaimizin başında olacağız. Yeni binamızın hayırlı olmasını diliyor, ilçemize kazandırılmasında emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.


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