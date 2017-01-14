Başsavcı Emre’den anlamlı hediye

Elbistan Kaymakamlığı himayesinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 12 takımın katıldığı, 15 Temmuz Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası sona erdi. Turnuva sonunda Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre’nin, cezaevinde kalan hükümlüler tarafından yapılan yağlı boya Ömer Halisdemir tablosunu Elbistan Gençlik Merkezi öğrencileri için hediye etmesi, turnuvaya ayrı bir anlam kattı.

FETÖ/PDY tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminin ardından, Türk halkının göstermiş olduğu birlik ve beraberlik ruhunun canlı tutulması, kurumlar arası dayanışmanın daha da artırılması amacıyla düzenlenen, 15 Temmuz Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası, oynanan final maçının ardından sona erdi.

Toplam 12 takımın katıldığı ve yaklaşık 1 aydan beri devam eden turnuva, Elbistan E Tipi Ceza İnfaz Kurumu ile Ali Tekinsoy Ortaokulu arasında oynanan final maçı ile sona erdi. Final maçı sonunda gülen taraf cezaevi takımı olurken, dereceler ise şöyle gerçekleşti: Birinci Cezaevi, ikinci Ali Tekinsoy Ortaokulu, üçüncü ise Özel Final Okulları.

Dereceye giren takımların kupaları ise, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cengizhan Firik ve Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz tarafından takdim edildi.

Ödül töreninin ardından Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, cezaevinde kalan hükümlüler tarafından yağlı boya ile yapılan 15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir’in tablosunu, Elbistan Gençlik Merkezi öğrencilerine hediye etti. Anlamlı hediyeyi, Başsavcı Yasin Emre’nin elinden, Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz teslim aldı.



