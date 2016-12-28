4 yıldır Elbistan İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Barış Murat Başol, terfien Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünde, bin 493 personele atama ve yer değiştirme işlemleri yapıldı. Kasım 2012’de Elbistan’da göreve başlayan İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol’un da ataması yapıldı. 4. Sınıf Emniyet Müdürü olarak Elbistan’da göreve başlayan Başol, 4 yıllık görev süresinin sonunda 3.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. Başol’un Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapacağı birimin önümüzdeki günlerde belli olacağı belirtildi. Başol’un yerine atanan isim ise henüz belli olmadı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan atamalar ve yer değiştirmelerle ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Emniyet Teşkilatı Personelinin 2016 Yılı Genel Atamaları çerçevesinde 2. Sınıf Emniyet Müdürü, 3. Sınıf Emniyet Müdürü, 4. Sınıf Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbelerinde bulunan personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 2016 Yılı Genel Atama döneminde; 2. Sınıf Emniyet Müdürü, 3. Sınıf Emniyet Müdürü, 4. Sınıf Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbelerinde toplam (1493) personelin atama ve yer değiştirme işlemleri tamamlandı.

Buna göre;

1’inci hizmet bölgesinden 2’nci hizmet bölgesine (168) personelin, 2’nci hizmet bölgesinden l’inci hizmet bölgesine (133) personelin, 1’inci hizmet bölgesinden 1’inci hizmet bölgesine (398) personelin, 2’nci hizmet bölgesinden 2’nci hizmet bölgesine (9) personelin atama işlemleri, (894) personelin rütbe terfi işlemleri, (37) 2. Sınıf Emniyet Müdürünün 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi işlemleri yapılmış olup (396) personelin İPKA talepleri kabul edildi” denildi.